2019-05-10T23:00:21+03:00
Общество

В Ингушетии умер самый старый человек в России Аппаз Илиев

Самый старый человек в России Аппаз Илиев умер в больнице в окружении многочисленных родственников [видео]
Анна ЕГОРОВА
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Умер самый старый человек в России - Аппаз Илиев. Фото: evkurov.livejournal.comУмер самый старый человек в России - Аппаз Илиев. Фото: evkurov.livejournal.com
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Около шести часов вечера 10 мая стало известно, что в критическом состоянии в реанимации оказался житель Ингушетии Аппаз Илиев. Через три часа пришла скорбная новость - самый старый человек в России умер в возрасте 123 лет. Раньше, когда старец попадал в больницу, он успешно и быстро шел на поправку, а два года назад врачи вообще провели уникальную операцию и вернули рекордсмену зрение. Но в этот раз медики были бессильны - у долгожителя развилась полиорганная недостаточность.

Последние часы жизни Аппаз Лоросович провел в окружении многочисленных родственников, которые до конца находились с ним и верили в лучшее. Одних только детей у мужчины было восемь, а точное количество его внуков, правнуков и праправнуков даже сложно назвать - но не меньше 60-ти!

Поддержать семью Илиевых приехал и Юнус-Бек Евкуров. «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе главы Ингушетии уточнили, что он отправился в больницу как только ему сообщили о случившемся и поручил оказать Аппазу Лоросовичу необходимую помощь. Но врачи и так сделали все, что от них зависело.

Долгожитель до последнего старался все делать самостоятельно. Он регулярно посещал мечеть, ухаживал за домашними животными, несмотря на возраст. О возрасте, кстати, он очень не любил говорить. Боялся, что не поверят, засмеют. Зато охотно делился секретом долголетия - никакого алкоголя, табака и лекарств (только от прививок он не отказывался), никакой жалости к себе - работать, работать и еще раз работать! Аппаз Илиев, родившийся 1 марта 1896 года, помнит, как уже в 1903 году (то есть в 7 лет) самостоятельно уходил в горы пасти овец.

Место и время прощания со старейшим жителем России пока не названо. Скорее всего, Аппаза Илиева предадут земле в родном селении Гули Джейрахского района Ингушетии.

КСТАТИ

Аппаз Илиев был официально включен в Реестр рекордов России как самый старый человек в мире после того, как скончались 130-летняя Коку Истамбулова в Чечне и 128-летняя бабушка Нану в Кабардино-Балкарии. А вот в Книгу рекордов Гиннесса ингушский старец так и не попал. В 2018 году старейшим мужчиной на планеты был назван 112-летний японец Масадзо Нонака, а старейшим человеком - его 117-летняя землячка Тие Мияко. После ее смерти достижение перешло к еще одной японке Канэ Танака. Сейчас ей «всего» 116 лет и 3 месяца.

junusbek_evkurovjunusbek_evkurov
Юнус-Бек Евкуров в больнице у Аппаза Илиева
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ИСТОЧНИК KP.RU

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