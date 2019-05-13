ВТБ поддерживает молочное производство в Кабардино-Балкарии

Поддержка осуществляется в рамках программы льготного кредитования предприятий АПК Министерства сельского хозяйства РФ. Заемные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании.

Александр Дыренко, управляющий банка ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике, отметил:

- Нальчикский молочный комбинат - одно из ведущих предприятий Кабардино-Балкарии. Компания обеспечивает рабочими местами более 800 жителей КБР и производит свыше 200 наименований молочной продукции, которую реализует на всей территории страны. Мы рады оказать поддержку столь крупному предприятию, содействуя тем самым социально-экономическому развитию республики.

Шамсудин Якубов, генеральный директор ООО «Нальчикский молочный комбинат», добавил: - Привлечение дополнительных кредитных ресурсов связано с сезонными изменениями объёмов закупки живого молока, которое осуществляется крупными партиями для получения оптимальных предложений от поставщиков, а также в целях обеспечения непрерывности производственного процесса.

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