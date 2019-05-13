Девять боевиков задержаны при попытке напасть на полицейских в Чечне

Девять предполагаемых боевиков задержаны в столице Грозного при попытке напасть на правоохранителей. По данным источника, у молодых людей нашли множество различных гранат, заряженный гранатомёт и письменные присяги главе ИГ*.

По словам источника в силовых структурах региона, серию задержаний провели в конце апреля. Молодые люди долго планировали атаку на правоохранителей.

— Зимой 2019 года группа молодых людей создала местную ячейку запрещённой международной террористической организации. Идейный вдохновитель и организатор — житель Чеченской Республики 1998 года рождения, — сообщил собеседник «КП - Северный Кавказ».

Недавно завербованные террористы успели приобрести немало взрывчатых веществ. По приказу лидера Исмаила Магомадова при себе члены бандгруппы всегда носили их при себе. Во время обысков у них изъяли гранаты РГД–5, РГН, Ф–1 и заряженный выстрел ВОГ–17М. Кроме того, силовики обнаружили у каждого из участников формирования присягу на верность ИГ* в текстовом варианте.

Против предполагаемых боевиков возбудили уголовные дела по статьям «организация и участие в незаконном вооруженном формировании», и «незаконное приобретение и хранение оружия».

*ИГ, «Исламское государство» — запрещённая на территории Российской Федерации международная террористическая организация

КСТАТИ

Кадыров назвал «фальшивкой» видео нападения боевиков на военных в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о нападении боевиков запрещённой на территории РФ террористической организации «Исламское государство»* на колонну военных в Урус-Мартановском районе Чечни. Распространённое в интернете видео он назвал фейком (подробности, видео).