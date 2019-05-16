ЦСКА - Ахмат 18 мая 2019: Прогноз на матч 29 тура чемпионата России по футболу

Казалось бы, прогноз на матч ЦСКА - «Ахмат» 18 мая 2019 года на ВЭБ-Арене очевиден. Но могут быть и сюрпризы.

Многое будет зависеть от настроя армейцев. Если «Ахмат» не решает никакие турнирные задачи (что 7-е, что 9-е место одинаково далеки и от еврокубков, и от зоны вылета), то красно-синие рискуют не выйти даже в Лигу Европы.

За два тура до конца чемпионата ЦСКА занимает 5 место с 45 очками. Столько же и у тульского «Арсенала», но он идет шестым - при равном количестве побед, ничьих и поражений в личных встречах оружейники забили на один мяч меньше.

Если армейцы потеряют хоть одно очко, а их конкурент разделается с соперниками, то у подопечных Виктора Гончаренко останется только один шанс сыграть в этом сезоне в ЛЕ - если «Арсенал» выиграет Кубок России. По правилам, в случае победы в Кубке клуба, занявшего 4 или 5 место, одна из двух ее путевок переходит шестой команде.

Слишком много вариантов придется держать в голове красно-синим, которые не смогут рассчитывать на травмированных полузащитников Алана Дзагоева и Константина Кучаева (у грозненцев надолго выбыл бразильский полузащитник Раванелли, после операции на крестообразных связках он будет восстанавливаться не меньше полугода). Давит на футболистов ЦСКА и трехматчевая безвыигрышная серия.

«Ахмат» же победил в последнем матче самарские «Крылья Советов» 2-1, а до этого трижды играл в ничью. Но с какими соперниками - «Зенит», «Динамо», «Краснодар»! Грозненцы вообще любят преподносить сюрпризы. В 7 туре, например, они в гостях вырвали победу у московского «Спартака», в 17-м в домашней встрече не оставили шансов «Арсеналу». При этом бело-зеленые очень стабильно играют в обороне. Лишь в шести поединках сезона в их ворота влетало больше одного мяча (в том числе дома от ЦСКА - 2:0 в 15 туре) и ни разу - больше трех.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЦСКА - АХМАТ

Но букмекеры все-таки верят в армейцев. Коэффициент на их победу - 1.45,на победу «Ахмата» - 8.9, на ничью - 5.0. Статистика личных встреч, кстати, тоже на стороне ЦСКА - из 24 матчей они выиграли 17, в 4 уступили и 3 завершили с ничейным результатом, забив 41 гол и пропустив 14.

29-й тур. ЦСКА - «Ахмат»

ВЭБ-Арена, Москва. Вместимость 30 000 человек.

18 мая 2019 года, суббота. Начало встречи в 16:30.

Главный судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

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