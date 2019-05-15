2019-05-16T14:00:06+03:00
Спорт

«Анжи» потерял статус профессионального футбольного клуба

Клуб не прошёл процедуру лицензирования и не сможет играть даже во втором дивизионе
Андрей ЗОБОВ
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Комиссия по лицензированию вбила ещё один гвоздь в крышку гроба махачкалинского «Анжи»Комиссия по лицензированию вбила ещё один гвоздь в крышку гроба махачкалинского «Анжи»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Махачкалинский «Анжи» покидает профессиональный футбол — клуб не прошёл процедуру лицензирования, позволяющую принимать участие в турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в сезоне-2019/2020. Таким образом, команда не сможет играть даже во втором дивизионе.

— Комиссия рассматривала заявку на лицензирование на следующий сезон во вторник, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе клуба. Для нас было очевидно, что с нынешними долгами клуба пройти эту процедуру с первого раза будет невозможным. У клуба есть время до конца мая для того, чтобы подать апелляцию и погасить за это время долги перед футболистами и тренерами.

Кроме этого, клубу откуда-то нужно найти деньги для того, чтобы составить бюджет на следующий сезон, то есть найти щедрого спонсора. Задача для махачкалинцев выглядит невыполнимой, ведь после поражения от тульского «Арсенала» 10 мая команда лишилась последних шансов на сохранение прописки в элите российского футбола.

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Напомним, что ещё являясь командой РФПЛ «Анжи» весь год пытался привлечь спонсоров для того, чтобы погасить долги, которые, на данный момент, превышают 250 миллионов рублей. Однако помощь пришла лишь от руководства лиги, которое спонсировало махачкалинцев, чтобы они смогли доиграть сезон.

Сейчас ситуация в «Анжи» выглядит безнадёжно. За 15 дней клубу нужно сделать то, что не удалось за весь год: найти бизнесменов, которые погасят как минимум половину долга и, поверх этого, дадут средства на приобретение новых футболистов и выплаты зарплат. Однако в руководстве всё ещё продолжают надеяться на поддержку со стороны правительства республики.

Но и это выглядит смешно. Власти Дагестана игнорируют мольбы о помощи с лета 2018 года, когда в команде впервые заговорили о серьёзных финансовых трудностях. Тогда на письмо, направленное «Анжи» в правительство региона, ответили однозначно: лишних денег на спонсирование футбола нет и не будет.

До конца сезона, а, вероятнее всего, и существования клуба, осталось два матча. 20 мая «Анжи» сыграет в Казани с местным «Рубином», а 26 числа на домашней арене попытается переиграть екатеринбургский «Урал».

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Футбольный клуб «Анжи», вероятнее всего, прекратит своё существование. Долги клуба составляют почти 250 миллионов рублей и покрывать их попросту нечем. Из-за этого махачкалинскую команду не допустят до лицензирования. Иными словами, клуб вылетит не только из Российской премьер-лиги, но не будет допущен даже к ФНЛ (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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