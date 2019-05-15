Малыш из Ингушетии отжался 5555 раз и перебил рекорд 5-летнего "чеченского Шварценеггера"
В Ингушетии республиканский спортивный клуб запустил эстафету в соцсети: кто из детей отожмется больше всего раз. Повалились десятки роликов, где совсем еще "зеленые" борцы проделывают упражнение по 150-200 раз!
И вдруг приходит сообщение, что 6-летний воспитанник клуба, но не в Назрани, а в селе Новый Редант может отжаться аж 8 тысяч раз всего за пару часов и без единой остановки:
Руководитель спортивного клуба Ингушетии рассказал, как и с кем тренируется мальчик
Этот ролик прислал отец Ибрагима, когда в спортивной клубе запустили конкурс.
Директор спортивной организации, как и любой на его месте, не поверил и предложил мальцу проделать все при судьях. Малыша в итоге остановили на 5555 разе - наблюдатели просто устали считать и про 8 тысяч поверили на слово. Зовут маленького "Геракла" Ибрагим Льянов - с 4 лет он занимается вольной борьбой.
- Отжиматься его научил отец, под чьим контролем с младшим и старшим братьями он проделывает по 4 тысяч повторений каждый день. Никаких особых методик. Обычные сельские пацаны. За здоровьем Ибрагима следят врачи из нашей клиники, - рассказал "КП-Северный Кавказ" директор спортклуба "Чингиз" Джабраил Барахоев.
В июне достижение крошки-борца планируют вписать в книгу рекордов - пока России. Тренер мальчика говорит о 90% уверенности в победе:
- Сколько раз отожмется Ибрагим пока не загадываем, там же засчитывают только "чистые" повторения. Готовимся.
Пусть пока неофициально, но маленький "Геракл" из Ингушетии побил рекорд 5-летнего "чеченского Шварценеггера", который отжался 4105 раз и поставил мировой рекорд.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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