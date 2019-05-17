Путешествие по Кавминводам на SKODA KODIAQ

Имена имеют значение. Так считают в SKODA и потому названиям своих автомобилей здесь уделяют самое пристальное внимание. Свежий пример - новый ŠKODA KODIAQ. Согласитесь, имя с характером. Напомним, название модели было дано в честь породы медведей, обитающих на Аляске. Дано неслучайно - ŠKODA KODIAQ так же, как медведь, обладает мощью и силой. Чтобы убедиться в этом, мы решили проделать на нем увлекательное путешествие по Кавказским Минеральным Водам.

Первая остановка для фотосессии - Ессентукская грязелечебница имени Н. А. Семашко. Прежде чем запечатлеть авто на фоне одной из главных достопримечательностей КМВ, погрузимся немного в историю. В 1911 году Петербургское общество архитекторов объявило конкурс на создание проекта грязелечебницы для Ессентуков - молодого, растущего курорта. Из многих проектов был выбран к исполнению проект Евгения Шреттера. Его идея придать грязелечебнице облик античных терм - общественных купален - победила.

Сооружение грязелечебницы началось в 1913 году и велось очень активно, несмотря на начавшуюся войну. 22 июля 1915 года состоялось торжественное открытие грязелечебницы, названной Алексеевской в честь цесаревича Алексея Николаевича, наследника престола Романовых. Не исключали, что болезненный мальчик будет когда-нибудь принимать в ней процедуры. В 1923 году грязелечебница получила имя Н. А. Семашко - первого наркома здравоохранения.

Основной лечебный метод - аппликации лечебной грязью Тамбуканского озера. За сто лет существования грязелечебницы процедуры не изменились. Используются 12 видов лечебной грязи; одновременно лечение могут проходить до 220 человек в 62 кабинах, общая проектная мощность лечебницы - 2500 процедур в день.

Согласитесь, на фоне античного неоклассицизма наш ŠKODA Kodiaq выглядит очень монументально и изысканно.

Множество чудных по красоте и своеобразию мест есть на Северном Кавказе, где необыкновенные пейзажи радуют взор и волнуют воображение. Величие и красота Кавказа воспета не одним поколением художников и поэтов. Среди всего этого природного великолепия есть место, соединившее в себе зодчество Бога и человека и являющееся как бы средоточием благодати и величия на Кавказских Минеральных Водах. Этим духовным оазисом является Свято-Георгиевский женский монастырь на горе Дубровка в Предгорном районе Ставропольского края. Здесь была наша следующая остановка.

Свято-Георгиевский женский монастырь.

Проезжая 35-й километр федеральной трассы Минводы - Кисловодск, невозможно не заметить белостенный монастырский храм, стоящий на верху горы и большой сестринский корпус необычной архитектуры, построенный из красного кирпича. Этот величественный по красоте и своему назначению монастырский ансамбль - на сегодняшний день единственная крупица женского монашества на КМВ.

Несмотря на юный возраст, Свято-Георгиевский женский монастырь уже хорошо известен не только в своем регионе, но и по всей России. На этом мы покидаем Ессентуки и движемся дальше. Продолжение следует, следите за нашим путешествием, мы с радостью будем делиться с вами новыми фото, впечатлениями и рассказами о достопримечательностях нашего курорта.

Кстати

Для того, чтобы пройти тест-драйв, вы можете обратиться в ДЦ «СтрелаАвто», где вам предоставят всю информацию о модельном ряде.

Наш адрес:

357803 Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 Кавказ тер., здание 1, строение 1. Тел. (8792) 265-353, www.strela-avto.ru

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