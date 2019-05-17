Роберто Карлос готов помочь умирающему «Анжи» деньгами

Бывший игрок «Анжи», легендарный Роберто Карлос готов помочь умирающему махачкалинскому клубу. Он рассказал СМИ, что если руководство команды обратиться к нему за помощью, он сделает всё, что в его силах, чтобы спасти клуб от уничтожения.

Напомним, что на днях «Анжи» не прошёл процедуру лицензирования, позволяющую принимать участие в турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в сезоне-2019/2020.

— Я слежу за происходящим. Мне больно смотреть на «Анжи». Такая ситуация возникла, и это после всего, что было сделано, после такого подъёма. Сулейман Керимов вывел клуб на новый, очень высокий уровень. Сделал его одним из лучших клубов в России. И сейчас всё это разрушилось. Если они попросят о поддержке, я буду рад ее оказать, — сказал футболист в интервью бразильским СМИ.

Роберто Карлос был капитаном «Анжи» в 2011-2012 годахФото: Архив "КП"

Интересно, что другой легендарный футболист «Анжи» Самюэль Это'о, открестился от махачкалинского клуба, заявив, что даже не думает о помощи своей бывший команде.

— Собираюсь ли помочь «Анжи»? Нет, — отрезал камерунский футболист.

Напомним, что в своё время миллиардер и бывший владелец клуба Сулейман Керимов потратил на зарплату и трансфер Это'о потратил порядка 4-х миллиардов рублей. Сейчас это примерно 13 годовых бюджетов «Анжи».

Несмотря на катастрофическую ситуацию, руководство махачкалинцев всё ещё не теряет надежды на чудо и собирается подавать апелляцию на решение РФС. Для того, чтобы не потерять статус профессионального клуба, «Анжи» нужно за 15 дней хотя бы частично погасить 250-миллионный долг. Кроме того, необходимо обеспечить финансовые гарантии на следующий сезон: представить руководству РФС спонсора, а также бюджет на трансферы и зарплаты футболистов.

При этом клуб уже вылетел из российской премьер-лиги, проиграв 10 мая тульскому «Арсеналу». Фактически, у «Анжи» нет никаких возможностей спастись от уничтожения, ведь спонсоры просто не пойдут в команду, которая играет на низком уровне и имеет космические долги.

Напомним, что легенда мирового футбола Роберто Карлос выступал за махачкалинцев с 2011 по 2012 год. Футболист провёл за команду из Дагестана 28 матчей, в которых заколотил 5 мячей. После этого бразилец остался в клубе в качестве помощника главного тренера, а потом занимал пост директора.

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