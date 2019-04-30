19 миллиардов достаточно: Керимов окончательно отказался финансировать «Анжи»

Махачкалинский «Анжи» сохраняет скромные шансы на то, чтобы еще на год остаться в главном эшелоне российского футбола. А ведь восемь лет назад о клубе из столицы Дагестана, с легкостью покупавшем игроков мирового уровня, говорили все СМИ Европы. Мечта создать сильнейшую в стране команду пришла в голову дагестанского олигарха Сулеймана Керимова в 2010 году, а в следующем он приобрел 100 процентов акций «Анжи» и за 9 млн евро в год (на тот момент третья самая большая зарплата в мире у тренера -. Ред) нанял на пост главного тренера Гуса Хиддинка. Вслед за Хиддинком в клуб пригласили ветерана сборной Бразилии, 38-летнего Роберто Карлоса, на зарплату в 3 млн евро в год. За Карлосом потянулись и другие. Бразилец Жусилей обошелся Керимову в 9 млн. евро. , а всего на усиление состава в 2011 году было потрачено €32 млн. Еще €30 млн ушли на зарплату игроков и персонала. Керимов не скупился и на дорогие подарки игрокам. Карлосу на день рождения подарили спортивный автомобиль Bugatti за €2 млн. Перед деньгами Керимова не могли устоять и суперзвезды. За 29 млн евро у миланского «Интера» был куплен нападающий Самуэль Это`О. Еще €28 млн в год ему положили в качестве зарплаты. Самым дорогим приобретением за всю историю «Анжи» стал бразилец Виллиан. Его купили за €35 млн. В команду пришли французы Лассина Траоре, Ласана Диара. В 2012 году Керимов выделил команде на зарплату-премиальные €60 млн.

В 2013 в команду пришла группа игроков сборной России, среди которых были Игорь Денисов, купленный за €16 млн., Алексей Ионов (€5 млн.), Александр Кокорин (€19 млн.), из-за травмы не сыгравший ни одного матча. Всего на приобретение новобранцев Керимов выделил €51,1 млн, а зарплатный пирог вырос до €70 млн.

Трансфер Самуэля Это'О (в центре) и его зарплата за три сезона в клубе обошлись Сулейману Керимову не меньше чем в 4 миллиарда рублей. Фото: пресс-служба ФК "Анжи"

Содержание «Анжи» обходилось олигарху в копеечку. Помимо зарплат и трансферов деньги шли на накладные расходы. Клуб базировался в Москве и лишь летал на матчи чемпионата в Махачкалу. Только авиаперелеты обходились в миллионы рублей в год. Квартиру в Москве для Это`О клуб снимал за €80 тыс в месяц. Одних водителей, которые получали в футбольном клубе очень приличную зарплату, было 60 человек. В общей сложности Керимов потратил на футбольный клуб более 450 млн. евро, что по тогдашнему курсу составляло около 19 млрд рублей. За эти деньги «Анжи» добился весьма скромных результатов. Взял «бронзу» чемпионата 2012-2013 года и вышел в финал Кубка России в 2013 году.

Керимов сильно переживал футбольные неудачи, и это, как говорят, отразилось на его здоровье. Кризис 2014 года и обвал рубля тоже в немалой степени повлиял на решение олигарха урезать финансирование клуба. Керимов провозгласил курс на воспитание своих футболистов и выставил на трансфер всех звезд. С продажи 14 ведущих футболистов бизнесмену удалось выручить €134 млн. Это стало закатом золотой эры «Анжи». Последние годы олигарх выделял клубу около 5 млн долларов в год, в основном — на футбольную академию и детско-юношеский футбол. На его деньги перестроили и «Анжи-Арену», но теперь денег не будет вовсе.

- Наверное, наступила апатия из-за того, что не было результатов, когда он тратил не одну сотню миллионов в год, - объяснил отказ от финансирования клуба президент «Анжи» Осман Кадиев. - Когда восемь лет назад начались безмерные траты, я друзьям сказал: «Любой олигарх не заметит траты в 200 миллионов долларов. Сулейман, так как он бесшабашный, очень щедрый и эмоциональный, не почувствует и 500 миллионов долларов. Но дальше начнет смотреть и считать. Так и произошло. Примерно полгода назад у нас был разговор, во время которого я попросил его поддержать «Анжи» и помочь некоторое время. Он сказал, что не может.

По данным сайта Transfermarkt, сейчас «Анжи», в котором осталось лишь три легионера, - беднейший клуб Российской премьер-лиги. Общая стоимость всех махачкалинских игроков оценивается примерно в €9,5 млн. Самыми дорогими футболистами являются эквадорский форвард Андрес Понсе - €1 млн, вратарь Юрий Дюпин - €0,9 млн и хавбек Роланд Гиголаев - €0,8 млн. Для сравнения в сезоне 2012-2013 годов общая стоимость игроков «Анжи» была третьей в стране - €147,4 млн.

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