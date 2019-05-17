Районный глава Дагестана за 23 млн купил должность и попал под следствие

На главу Докузпаринского района Дагестана завели уголовное дело за дачу взятки. В администрации силовики уже провели обыски.

По версии следователей, Абдурагим Алискеров купил себе должность районного главы за 23 млн рублей.

В роли протеже выступили знакомые по громким задержаниям брат бывшего руководителя Дагестана Рамазана Абдулатипова Раджаб, руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев, заработавший сотни миллионов на торговле справок об инвалидности, а еще бывший директор ГКУ "Автохозяйство" Асхабали Абдулатипов.

За высокое назначение они просили у Алискерова вдвое больше, чем получили. Но сделка все-таки состоялась. В июле 2017 года Абдурагим Алискеров стал и.о. главы Докузпаринского района, а уже в сентябре - полномочным руководителем.

- Уголовное дело находится в производстве Следственного комитета, - добавили в правоохранительных органах Дагестана.

Напомним, что Раджаба Абдулатипова взяли под стражу еще в сентябре прошлого года по подозрению в участии в ОПГ, которое торговало фальшивыми справками об инвалидности. Он же, как установили следователи, за 70 млн рублей продал Магомеду Махачеву должность начальника Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана. Последний проходит по делу о создании "бизнес-империи" по торговле инвалидностью в республике.

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