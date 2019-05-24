У задержанных дагестанских чиновников нашли имущество на 20 миллиардов

Следствие просит арестовать задержанных 23 мая чиновников Росреестра, Кадастровой палаты, городской администрации Махачкалы и гражданских, подозреваемых в торговле государственной землёй. По данным Следственного комитета, при обысках у них обнаружили 300 объектов недвижимого имущества, оцененных примерно в 20 миллиардов рублей.

— В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего руководителя Управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и других должностных лиц указанного ведомства, филиала Кадастровой палаты республики, администрации города Махачкала и гражданских лиц, следствие вышло с ходатайством перед судом об аресте имущества — всего более 300 объектов, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан.

При этом задержана только часть членов преступной группировки. Это депутат Народного Собрания Республики Дагестан Фикрет Раджабов и главный специалист-эксперт Управления Россреестра республики Зулейхат Дагирова. Их следствие просит арестовать и поместить в СИЗО. Глава ОПГ, бывший руководитель Росреестра Дагестана Сафиюла Магомедов скрылся от следствия.

Напомним, что преступная группировка чиновников была создана в далёком 2000 году. Объединившись в банду, госслужащие обогащались за счет махинаций с муниципальной и федеральной землей на территории Дагестана.

— Члены преступного сообщества подделывали постановления от имени главы администрации Махачкалы, выписки из хозяйственных книг и других сопутствующих документов. С их помощью 30 физическим и юридическим лицам продали права на земельные участки и поставили их на кадастровый учёт. Ущерб государству составил более 370 миллионов рублей, — пояснили в пресс-службе регионального отделения Следственного комитета.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Чиновники Дагестана создали банду и провернули махинации с землей на 370 млн рублей

В Дагестане крупных чиновников взяли под следствие по подозрению в создании преступного сообщества и участия в нем с использованием должностных полномочий. Дела уже завели на экс-руководителя Росреестра Дагестана Сафиюла Магомедова, а также депутата народного собрания и других влиятельных чиновников (подробности).

КСТАТИ

В Дагестане по подозрению в отчуждении земель задержали депутата парламента республики

По делу о махинациях с муниципальной и федеральной землей на территории Дагестана привлекли депутата Народного Собрания республики Фикрета Раджабова. Народного избранника задержали накануне. Предстоит суд, который выберет для него меру пресечения (подробности).