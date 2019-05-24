За подготовку убийства президента Франции арестован школьник с Северного Кавказа

Управление французской контрразведки (DGSI) продолжает расследование дела задержанной в феврале и апреле террористической группы, в состав которой входит 16-летний школьник Хамид С., родом из Чеченской Республики. По данным спецслужб, вместе с сообщниками он готовил покушение на экс-президента Франции Франсуа Олланда, полицейских и Елисейский дворец.

Материалы, подтверждающие вероятную подготовку покушения на бывшего главу Франции были обнаружены в телефоне 16-летнего школьника, вместе с сообщниками присягнувшего на верность ИГ*. В переписке со своим братом, юноша прислал фотографию, на которой он запечатлён в обнимку с Олландом, пришедшим подписать книги в один из магазинов Страсбурга. Юный боевик на снимке демонстрирует характерный жест, символизирующий исламскую веру — Хамид сидит с поднятым вверх пальцем. Подробности расследования сообщил французский канал BFM.

То самое фото, на котором подозреваемый запечатлён с экс-президентом Франсуа Олландом

В переписке молодой человек вспоминает, что прошёл на мероприятие безо всяких проверок. Он уверен, что если до бывшего президента так легко добраться, то он «может стать интересной целью». Более того, парень утверждает, что считает деятельность Олланда на посту президента «главной причиной начала забастовок в Сирии». Чтобы отмстить за это, Хамид С. собирался убить политика.

Напомним, что французский спецназ задержал юношу в начале мая. Сразу после празднования его 16-летия оперативники ворвались в дом и накрыли предполагаемого пособника террористов. Он стал пятым членом группировки, готовившей нападения на полицию и резиденцию действующего президента — Елисейский дворец.

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