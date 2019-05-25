Фильм о послевоенном Ленинграде завоевал приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале

Фильм о женщинах-медсёстрах в послевоенном Ленинграде «Дылда» завоевал приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Награду получил ученик Александра Сокурова, 27-летний кабардинский режиссёр Кантемир Балагов.

Молодой мастер решил показать женское лицо войны. Действие фильма разворачивается в в конце 1945 года. Когда контуженные и с израненной, расстрелянной душой люди возвращаются с фронта. Главная героиня — высокая, несуразная, и заторможенная из-за контузии девушка по имени Ия. «Белая ворона» с белыми волосами и маленьким сыном Пашкой, которого медсестра иногда берёт с собой в госпиталь, чтобы порадовать пациентов. Но Пашка умирает, а с фронта возвращается его настоящая мать — Маша. Боевая подруга-зенитчица потребует от Дылды возместить потерю — родить другого ребёнка. Потому что только он может вылечить их израненные души и герои, наконец, смогут зажить нормальной, мирной жизнью.

Дылда (официальный трейлер).

Самого Балагова на церемонии не было — молодой режиссёр не успел вернуться из Москвы. Поэтому приз за него получил продюсер «Дылды» Александр Роднянский.

— Кантемиру Балагову всего 27 лет, и он получил приз за режиссуру, один из самых престижных, — сказал Роднянский, получая приз из рук члена жюри «Особого взгляда», бельгийского режиссера Лукаса Донта. — Даже для самых маститых режиссеров это было бы огромным успехом. А для молодого 27-летнего режиссера выдающееся достижение. Я точно знаю, что Кантемир работает не ради призов, наград и признания фестивалей. Для него важны абсолютная честность замысла и фильма и реакция аудитории

«Особый взгляд» — секция, в которую выбирают необычные, смелые и, безусловно, сильные картины молодых режиссёров с акцентом на международные проекты. Имя Балагова в ней появляется во второй раз — кабардинский режиссёр дебютировал в ней в 2017 году с лентой «Теснота». Этот проект также был удостоен премии, но менее значимой. «Теснота» взяла приз ФИПРЕССИ от журналистов.

kantemir_balagov Дылда получила приз за режиссуру в Особом взгляде Каннского фестиваля... Я безмерно благодарен Всем кто помог этому фильму случиться! Спасибо за поддержку, столько теплых слов, очень приятно! Аригато! P.S. Да, фото размыто с высокохудожественной целью (НЕТ)

Лишь один российский режиссёр удостаивался такой высокой награды в секции «Особый взгляд». В 2011 году за фильм «Елена» приз за лучшую режиссуру получил Андрей Звягинцев.

Напомним, что кабардинский режиссёр недавно был включён в список Forbes «30 до 30». Балагова признали одним из самых влиятельных и перспективных молодых талантов в стране. В тот же список попали известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева, певица «Монеточка», управляющий директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко, создатель «квантового блокчейна» Алексей Федоров, а также футболист Александр Головин и 20-летний миллионер и киберспортсмен Роман «Ramzes666» Кушнарёв.

СПРАВКА «КП»

Кантемир Балагов родился в 28 июля 1991 года в Нальчике. Мать — учительница химии, у отца свой бизнес. Молодой парень с детства увлекался кино, смотрел много нестандартных, авторских картин. В школьные годы снимал любительские короткометражные фильмы с друзьями. В 18–19 лет даже выпускал интернет-сериал состоявший из эпизодов по 10 минут. Но родившийся в совершенно не кинематографический семье юноша не мог и мечтать о карьере режиссёра.

Кантемир Балагов. Фото: личный архив / пресс-служба Каннского кинофестиваля

Всё изменила случайность. Молодого человека, мечтавшего снимать кино, заметил сам Александр Сокуров. Мэтр уже два года преподавал в Нальчике одной единственной группе. Но, познакомившись с юным Кантемиром, он зачислил его сразу на 3 курс, увидев в юноше гениальность. Балагов отплатил сполна — блистательно закончив обучение, режиссёр стал одним из самых талантливых молодых мастеров, завоевав премию «GQ Россия» в категории «Открытие года». Его фильмы участвовали в основной программе Каннского кинофестиваля в 2017 и 2019 годах.

КСТАТИ

Чеченский художник и кабардинский режиссёр соревнуются с Ивлеевой и Монеточкой

Настя Ивлеева и Монеточка соревнуются в авторитете и популярности с чеченским художником Асланом Гайсумовым и кабардинским режиссёром Кантемиром Балаговым. Звезды попали в список 30 самых перспективных россиян по мнению Forbes (подробности).