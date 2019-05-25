2019-05-25T17:29:20+03:00
Происшествия

В Дагестане из-за землетрясения пострадали школы, детсады и дома

Магнитуда подземных толчков достигала 4,5 [фото, видео]
Андрей ЗОБОВ
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Разрушения после землетрясения в ДагестанеРазрушения после землетрясения в ДагестанеФото: Социальные сети
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После двух землетрясений в Буйнакском районе Дагестана пострадали пять школ, два детских сада и 20 домов. Подземные толчки магнитудой 4,5 не должны были причинить зданиям серьёзных повреждений, но многие здания в регионе построены очень давно и без соблюдения норм по сейсмике. Поэтому они получили серьёзные повреждения.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в администрации Буйнакского района, больше всего пострадало село Халимбекаул, под которым находился эпицентр землетрясения. Здесь различные повреждения получили 20 домов. Где-то просто осыпалась штукатурка, а в некоторых потрескались стены, что куда более серьёзно.

Землетрясение в Дагестане. Последствия.

— Зафиксировано частичное повреждение жилых зданий в виде трещин на стенах. На дорогах общего пользования повреждений автомобильного полотна, мостовых переходов нет. Нарушений технологических процессов на потенциально опасных объектах не зарегистрировано. Повреждений линий электропередач не обнаружено, — гласит сообщение на сайте районной администрации.

Похожие повреждения получили два детских сада и пять школ на территории района.

Землетрясение в Дагестане зафиксировала камера в одном из офисов Буйнакска.

— В результате подземных толчков пострадали два садика, четыре школы и одна гимназия, год ее постройки 1901, один из детсадов 1938 года постройки, остальные учебные учреждения 1960-1980-х годов постройки, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, два землетрясения с перерывом в час произошли в ночь на 25 мая. Первое было вполне ощутимым для простых людей. Магнитуда колебаний составила 4,5. Второе оказалось куда более слабым — всего 2,3.

Трещина в стене после землетрясения Фото: Социальные сети

Трещина в стене после землетрясенияФото: Социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU

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