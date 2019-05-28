2019-05-28T10:14:33+03:00
Происшествия

В Ставрополе завели уголовное дело против пенсионера, пытавшегося зарезать журналистов

Мужчина может быть помещен под арест
Михаил ЮЖНЫЙ
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Место, где произошло преступлениеМесто, где произошло преступлениеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе следователи возбудили уголовное дело против 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников издания "Родина". Расследование ведется по статье 105, часть 2 и 3 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Напомним, 27 мая пожилой психически больной мужчина по имени Константин Сиднев ворвался в офис коммунистической газеты "Родина" в Ставрополе, нанес ножевые травмы четырем находившимся там людям. В том числе, редактору издания. Следователи задержали преступника, допросили его и провели нужный следственный эксперимент.

- Установлено, что в начале мая этот человек принес в редакцию свою статью с просьбой напечатать ее в газете. Ему отказали. Тогда мужчина решил убить главного редактора и его подчиненных, дабы «привлечь к себе внимание и вызвать широкий общественный резонанс». - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому края.

С этой целью мужчина днем 27 мая зашел в редакцию и попытался зарезать руководителя и еще трех оказавшихся рядом сотрудников издания. С полученными ранениями журналисты были срочно доставлены в ближайшую больницу. Трое из них медиками были отпущены на амбулаторное лечение, главный редактор перенес непростую операцию и был госпитализирован в стационар.

Сейчас следователь готовит ходатайство в суд о заключении преступника под стражу, осматривает изъятые с места происшествия предметы, назначает судебные экспертизы, допрашивает потерпевших и свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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