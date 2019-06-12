Кадыров: «Со Ставропольем и Осетией у нас не возникло проблем в согласовании границ»

Глава Чеченской Республики прокомментировал ситуацию, произошедшую рядом с Кизляром, где дагестанцы выкопали недавно установленные таблички «Чеченская Республика. Шелковской район». Инцидент вызвал недовольство чеченской власти, заявившей, что указатели стоят на территории Чечни и никто не имеет права их демонтировать. На место народного схода в Кизляр приехал спикер парламента Чечни Магомед Даудов, который убеждал толпу возмущенных дагестанцев, что это исконно чеченские земли. Глава Дагестана Владимир Васильев также подтвердил, что таблички стоят на чеченской земле. Рамзан Кадыров в своем видеокомментарии, опубликованном на сайте chechnyatoday.com, поблагодарил главу Дагестана.

- Я благодарен главе Дагестана Васильеву за правильный подход, - сказал Кадыров и призвал комментаторов в интернете, прежде чем поднимать крик, подучить историю.

- Ваш же глава комиссии по согласованию границы говорит, что это территория Чеченской республики, - обратился глава Чечни к дагестанцам. - Прежде чем что-то говорить по поводу этой территории, нужно знать, к кому она относится, кто там жил. Я вам даю слово, что мы никому своего не отдадим. И не дадим больше издеваться над своим народом. Будем защищать свою территорию, чего бы это нам ни стоило. Мы прошли через две военные кампании и больше не хотим ни с кем враждовать. Только жить в братстве.

- И дагестанский, и ингушский, и все остальные народы — нам братья, - сказал глава Чечни. - Я всегда протягиваю руку помощи. И мой отец, наш первый президент, нас этому учил.

Кадыров призвал не поддавайтесь на провокации и не писать комментарии, оскорбляющие достоинство человека.

- Мы этого так не оставим, - пригрозил Кадыров. - Не оскорбляйте кровь, род, народ. За языком и за пальцами следите, а то мы поломаем пальцы и вырвем язык. И ни один провоцирующий комментарий без последствий не оставим. Я за свои слова отвечаю. Прошу не поддаваться на провокации. Все мусульмане - братья. Давайте жить в дружбе и ездить друг к другу в гости, показывать свою воспитанность. А мы что показываем?

По словам главы Чеченской республики, со Ставропольским краем и Северной Осетией у Чечни не было проблем при согласовании границ.

- Сразу все решили, поставили знаки, - отметил чеченский лидер.

Также Рамзан Кадыров прокомментировал присутствие вооруженных бойцов из Чечни на месте конфликта.

- Послав Росгвардию в Дагестан, мы обеспечили безопасность, доброе дело сделали, - отметил политик.