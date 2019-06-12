Хабиб Нурмагомедов: «Когда начали ставить границы, у нас пошел раскол»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал происходящее на границе Дагестана с Чеченской Республикой, где из-за вырванных указателей «Чеченская Республика. Шелковской район» вчера были народные волнения. По мнению Хабиба, установка границ на подсознательном уровне разделяет братские народы.

- У нас пошел раскол, и в этом расколе я вижу виноватых с обеих сторон, надо с народом считаться, и надо народ собирать и делиться с народом планами, а для этого у нас ведь есть власть, которая несет за это ответственность, я вижу, как на нас, спортсменов, идет колоссальное давление, типо, давайте все высказывайтесь, газуйте, призывайте и т. д., но у меня вопрос: куда газовать-то? - написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Нурмагомедов уверен, что в этой сложной ситуации нужна решать все сообща, идти навстречу друг другу.

- Нужно всем вместе собраться, как политикам так и старейшинам, и жителям этого региона и решить эту проблему - с уважением и с любовью ради Аллаха, - считает боец.

Нурмагомедов подчеркнул, что всегда считал и будет считать чеченцев братьями.

- Пусть Аллах направит нас на истинный путь и даст нам терпения и правильного понимания в это смутное время, - подытожил Хабиб.

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