2019-06-06T12:37:41+03:00
Дом. Семья

От улитки до медведя: в Северной Осетии живет "Доктор Айболит", спасающий диких и домашних животных

Заур всегда любил животных, но выхаживать зверей стал после судьбоносной встречи с хорьком Гришкой [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Дзуцев предлагает открыть Центр заботы о животныхДзуцев предлагает открыть Центр заботы о животныхФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Северной Осетии со страниц произведений Корнея Чуковского сошел настоящий "Доктор Айболит"! Нет, это не седовласый в белом колпаке с красным крестом старичок, а в расцвете сил 31-летний зоолог Заур Дзуцев.

Работая в республиканском государственном заповеднике, Заур несколько лет живет с дикими животными "плечом к плечу": пересчитывает обитателей заповедника, принимает у них роды, следит за вылуплением пернатых, кормит и следит за здоровьем малышей, ухаживает за приблудившимися и ранеными зверями. По 12 км, бывает, проходит по территории, чтобы проверить все фотоловушки и повстречаться с зубром, ежом или филином.

В заповеднике очень оживленно. Снимки с фотоловушек. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В заповеднике очень оживленно. Снимки с фотоловушек.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Казалось бы, может ли забота о "братьях наших меньших" быть более чуткой? Из истории Дзуцева выходит, что такое случается. С недавних пор зоолог помогает не только подопечным животным по долгу профессии, а всем, попавшим в беду зверькам исключительно по личному порыву. Так вышло, что в конце апреля Зауру позвонили приятели с пасеки и рассказали о бегающем у них беспризорном хорьке. Дзуцев приехал. Встреча с пушистым комочком стала судьбоносной.

- Этого милого и чудесного малыша нелюди выкинули у дороги. Видимо, наигрались и решили избавиться от него, либо же их смутили проблемы с задними ногами. Но не удивлюсь, если и проблемы возникли из-за людей. Меня посетила мысль. А ведь сколько таких ненужных "игрушек"? Готов взять на себя ответственность за каждого. Убедительная просьба сообщать о всех случаях. Готов приютить всех диких сирот, - решил тогда Заур.

В Северной Осетии "Доктор Айболит" выхаживает брошенных животных: первым под добрую опеку попал хорек Гриша.

Полосатого друга Дзуцев назвал Гришкой и вместе с псом Шульцем принял в большую и дружную семью. Грустно признавать, но, со слов Заура, Гришке из-за травмы поясницы вернуть здоровье невозможно. И все же живет хорек в заботе любящих рук и лап.

С той знаменательной встречи к Зауру кого только не приносили.

Малюток синичек. чью маму съела кошка:

А вот "Доктор Айболит" из Северной Осетии выхаживает синичек.

Ахатину:

Ахатина - это род средних и очень крупных, дышащих воздухом тропических наземных улиток, наземных легочно-молочных брюхоногих моллюсков семейства Achatinidae Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ахатина - это род средних и очень крупных, дышащих воздухом тропических наземных улиток, наземных легочно-молочных брюхоногих моллюсков семейства AchatinidaeФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Доктор Айболит" Дзуцев признается, что к животным относится лучше, чем к людям и готов дальше их опекать. Но считает вместе с тем, что было бы здорово открыть особый Центр заботы, где преданные людьми питомцы и оказавшиеся в беде звери могли бы получать уход и любовь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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