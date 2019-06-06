Майор ФСБ признался в пьяном убийстве таксиста и расплакался

Уволенный майор ФСБ Павел Стерлягов сознался в убийстве таксиста Хусея Макитова на улице посёлка Терскол в Кабардино-Балкарии. Взяв последнее слово во время заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде, мужчина раскаялся в содеянном и признался, что собирался поранить, но не убить мужчину.

— Хочу, чтобы судили честно. Правда, что от моей руки погиб человек, но умысла лишать его жизни не было. Я хотел его кольнуть в плечо, но он пнул меня в пах или живот, я согнулся и удар пришёлся ниже, — сказал Стерлягов на заседании.

Как сообщили в пресс-службе суда, убийство произошло поздним вечером 6 марта 2018 года в Терсколе. Офицер ФСБ вместе с другом приехал на курорт в командировку. Выпив лишнего, они стали требовать от местного жителя бесплатно отвезти их на такси. Тон силовиков не понравился Хусею Макитову, который наотрез отказался везти пьяных мужчин. Завязалась потасовка.

Сотрудники ФСБ убили таксиста, отказавшегося бесплатно везти их домой.

Тогда один из силовиков сбегал за ножом, после чего они вдвоём напали на оппонента. В результате короткой драки несчастный получил смертельный удар ножом и скончался до приезда «Скорой».

Драка попала в объектив одной из камер наблюдения. Видео в социальных сетях опубликовал глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. После этого на офицера ФСБ завели уголовное дело по статье «убийство». Ему грозит до 15 лет колонии.

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