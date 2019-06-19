2019-06-19T16:19:41+03:00
Происшествия

«Послал» силовиков и поплатился жизнью: майор ФСБ осуждён за убийство невежливого таксиста

Житель Кабардино-Балкарии отказался везти пьяных правоохранителей [видео +18]
Андрей ЗОБОВ
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Фото: кадр видео камеры наблюденияФото: кадр видео камеры наблюденияФото: Социальные сети
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Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил майора ФСБ Павла Стерлягова к девяти годам колонии строгого режима за убийство таксиста Хусея Макитова в посёлке Терскол Кабардино-Балкарии. Мужчина отказался бесплатно везти пьяных силовиков и поплатился жизнью.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе суда, преступление было совершено 6 апреля 2018 года.

— Суд признал бывшего майора ФСБ Стерлягова в убийстве Хусея Макитова и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Трагедия получила общественный резонанс, так как момент убийства попал на запись камеры видеонаблюдения. Как оказалось позже, Стерлягов прибыл на поляну Азау в Терскол в командировку. Мужчина вместе с коллегой напился в местном ресторане. После попойки они отправились искать машину, которая отвезёт их к месту проживания. И наткнулись на Макитова.

Майор ФСБ убивает таксиста из-за пьяной ссоры.

В беседе силовики оскорбили гордого кавказца. Да и платить за поездку они не собирались. Когда Макитов послал мужчин куда подальше, завязалась потасовка. По неизвестным причинам, Стерлягов решил отправиться за ножом. С оружием в руках он вернулся и напал вместе с другом на беззащитного водителя. Один из ударов пришёлся в сердце мужчины. Увидев, что соперник упал, парочка сбежала. Прибывшей на место «Скорой» оставалось констатировать смерть таксиста.

Стерлягова обвиняли по статьям «покушение на убийство» и «убийство». В суде экс-майор расплакался и признался, что произошедшее — несчастный случай. Он собирался лишь слегка поранить оппонента, но никак не убить. Благодаря этому, экс-офицера признали виновным лишь по второй части обвинения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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