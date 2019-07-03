В Чечне будут судить мёртвых

В Верховном суде Чечни начнётся судебный процесс против восьмерых дагестанцев. Родители считают их похищенными, следствие — боевиками. Сами обвиняемые слова сказать не могут — они погибли около трёх лет назад.

Резонансная история датируется осенью 2016 года. За неделю восемь дагестанцев исчезли в неизвестном направлении. Родственники забили тревогу, называя произошедшее похищением.

Ситуация разрешилась, когда на территории Гудермесского района Чечни обнаружили два сожжённых автомобиля, а в них восемь тел. В ту же ночь силовые ведомства отчитались об уничтожении террористов.

Согласно официальной версии, полицейские получили ориентировку: в Гудермесском районе может появиться банда боевиков. Правоохранители стали останавливать и проверять машины. Во время стандартной процедуры из двух автомобилей по ним открыли огонь и бросили две гранаты.

Террористы попытались скрыться, но тщетно. Был объявлен план «Ураган», в операции по перехвату участвовало более 300 силовиков. Террористов уничтожили, их машины взорвались во время обстрела. Для полицейских конфликт также не прошёл бесследно — пресс-служба МВД сообщила о четырёх раненых.

Дагестанцев уничтожили во время контртеррористической операцииФото: Социальные сети

— На протяжении последних двух-трех месяцев эта бандгруппа предпринимала попытки организовать различные диверсии в Чечне, — сообщил тогда Рамзан Кадыров.

Но даже увечья полицейских и заявления главы Чечни не убедили родственников боевиков. Несмотря ни на что, они потребовали расследования. В результате СК подтвердил официальную версию и возбудил уголовные дела по статьям «покушение на полицейских» и «незаконный оборот оружия». В 2018 году дело закрыли факту смерти боевиков.

Но родные погибших были категорически против. Они потребовали возобновить процесс. Документы пришлось поднимать, после чего, с обвинительным заключением прокуратуры, дело передали в суд.

— Наш адвокат впервые будет защищать мёртвых подсудимых, — сообщил в социальных сетях глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. — Постараемся добиться, чтобы это дело рассматривалось судом Дагестана. Обращение уже направлено в Верховный суд РФ.

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