«Говорят, террористам нужно предложить чашку кофе»: Кадыров прокомментировал нападение в Чечне

Рамзан Кадыров прокомментировал второе за две недели в Чечне. Глава республики жестоко осудил всех советчиков, рекомендующих садиться с террористами за стол переговоров. И поблагодарил силовиков, уничтоживших нападавшего.

— Нам говорят, что с террористами нужно бороться в белых перчатках, предлагать им чашку кофе, если на тебя направили ствол автомата или бросают под ноги гранату. Они называют себя экспертами, специалистами в области проблем международного терроризма. Но в жизни всё иначе. Террорист действует дерзко, безжалостно, неожиданно. Когда он выдернул чеку, воспитательные беседы не играют никакой роли, — написал глава Чечни в соцсетях.

Боевик на самом деле подобрался к блокпосту с гранатой. Полицейский, заметивший опасность, бросился наперерез террористу и получил смертельные ранения. В это время его товарищи успели сориентироваться и открыть огонь. Нападавшего смело автоматной очередью, а граната улетела в сторону.

Нож, которым был убит полицейский. Фото: оперативная съёмка

— Я выражаю глубокое соболезнование семье, родным и близким геройски погибшего сотрудника полиции. Если кто-то выбирает путь террора, наши меры буду в высшей степени жёсткими, насколько это позволяют законы России. Молодых людей путём обмана толкают на совершение бесчеловечных преступлений круглосуточные вещания в эфире и в соцсетях рупоров терроризма. И они должны быть уничтожены, если мы действительно желаем жить в мире, — считает чеченский лидер.

Кадыров отметил закономерность — второе нападение за две недели боевики совершают с ножами. По словам главы Чечни, это «новшество, экспортированное из западных стран».

— Недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию, отвлечь силы и внимание от созидательного труда, держать нас в постоянном напряжении. Ничего из этого не получится! — предупреждает Кадыров. — Ещё раз повторяю, что ответная реакция на любые попытки дестабилизировать ситуацию будет незамедлительной и исключительно чувствительной. Если у кого-то в голове ещё играет ветер, советую немедленно опомниться, ибо потом будет поздно!

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