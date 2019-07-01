Появились подробности нападения на блокпост полиции в Чечне
Появились подробности нападения боевика на блокпост полиции в Чечне. По сведениям информированного источника, террориста остановил погибший полицейский. А Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.
— Около 14 часов дня неизвестный напал на контрольно-заградительный пост № 4, находящийся между селениями Ачхой-Мартан и Бамут. Он подошел к сотруднику МВД и нанес ему ножевое ранение, после чего бросил гранату. Ответным огнем нападавший ликвидирован, — говорится в официальном сообщении МВД по СКФО.
Личность боевика устанавливается. Фото: оперативная съёмка
Однако источник «КП» настаивает, что боевика остановил 32-летний полицейский из Кемеровской области. Он заметил нарушителя и попытался ему помешать, за что немедленно поплатился — террорист нанёс ему удары ножом в область челюсти, шеи и живота.
Но это позволило выиграть драгоценные секунды — коллеги пострадавшего успели оценить ситуацию и схватились за оружие. Оттолкнув раненного, террорист попытался бросить гранату. Прицельного броска не получилось — его смели ответным огнём, а снаряд взорвался под навесом, где не было никого из силовиков.
Нож, которым был убит полицейский. Фото: оперативная съёмка
Пострадавший полицейский был спешно отправлен в больницу. Но раны оказались слишком тяжёлыми — он скончался по дороге.
В Следственном комитете Чечни сообщили, что по факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело. Сейчас специалисты пытаются установить личность террориста.
ИСТОЧНИК KP.RU
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