«Пять миллионов или моя жизнь»: в Дагестане банда похитила бизнесмена

В Дагестане на скамье подсудимых окажется банда похитителей. Бизнесмена вычислили по дорогому авто и приставили к затылку дуло автомата. Цена жизни — 5 миллионов рублей.

А. Ильясова похитили 23 января со стоянки, рядом с собственным магазином в Махачкале. Четверо злоумышленников вычислили большого бизнесмена по люксовому авто — Toyota Land Cruiser 200 есть в Дагестане только у очень серьёзных мужчин. И не прогадали. У Ильясова свой бизнес по переработке мяса, курицы, молокопродуктов и сеть магазинов розничной торговли.

Вооружённые бандиты похитили дагестанского бизнесмена.

Спланировали операцию тщательно. Пока делец садился в машину, к нему подбежал первый грабитель с пистолетом. Из другой машины на стоянке вышел подельник. Третий приехал на такси. Шансов вырваться или оказать сопротивление у А. не было. Да и упирающийся в затылок ствол не располагает к длительной беседе.

— Через пару часов после похищения Ильясов позвонил сыну. Дрожащим голосом сказал, что «либо пять миллионов, либо моя жизнь». Попросил быстро собрать хотя бы миллион — он в долг брату давал 900 тысяч, — рассказал «КП - Северный Кавказ» старший помощник руководителя следственного управления СКР Дагестана Расул Алиев.

Испуганный сын бизнесмена решил не спорить — позвонил дяде, попросил обратно деньги. Такая просьба его изумила — время возвращения ещё не пришло, займ был при деле. Решили обратиться в полицию. Правоохранители посмотрели запись с видеокамеры и всё поняли.

Двое из банды похитителей. Фото: пресс-служба МВД Дагестана

С преступниками договорились, назначили встречу, оговорили сумму — те самые 900 тысяч. Но на месте преступников ждал спецназ. В момент передачи их вежливо попросили сдаться. Отказать бандиты не смогли.

— На место встречи прибыли лишь трое из четверых похитителей. Один до сих пор в бегах. объявлен в федеральный розыск. Уголовное дело оставшихся с обвинительным заключением передано в суд. Подозреваемым вменяют «похищение человека группой лиц с применением насилия и оружия», «вымогательство в особо крупном размере», «неправомерное завладение автомобилем», и «управлением автомобилем лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — резюмировал Расул Алиев.

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