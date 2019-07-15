2019-07-15T19:06:58+03:00
Общество

6-летний "чеченский Шварценеггер" перебил мировой рекорд силача из Ингушетии в отжимании

На этот раз мальчик отжался более 4 тысяч раз
Богдан РЕШЕТНИКОВ
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6-летний "чеченский Шварценеггер" перебил мировой рекорд силача из Ингушетии в отжимании6-летний "чеченский Шварценеггер" перебил мировой рекорд силача из Ингушетии в отжиманииФото: СОЦСЕТИ
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Шестилетний Рахим Куриев установил два новых мировых рекорда - "Наибольшее количество отжиманий от пола за один подход" с результатом 4618 и «Наибольшее количество отжиманий за 2 часа» с результатом 4183. Рекорды установлены в его возрастной категории.

Рахим прославился в сети Интернет, когда сделал более 4 тысяч отжиманий за 2 часа. Мальчика активно поддержал Глава Чечни Рамзан Кадыров и присвоил ему звание "Почетный гражданин Чеченской Республики".

Стоит отметить, что на счету Рахима Куриева уже было несколько мировых рекордов. Наиболее яркие из них - 3202 отжимания за 2,5 часа и 330 отжиманий на брусьях.

Однако позже, в начале июня в Ингушетии 6-летний Ибрагим Льянов официально перебил мировой рекорд по отжиманиям от пола в 4105 повторений, установленный ранее 5-летним "чеченским Шварценеггером".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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