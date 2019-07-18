2019-07-18T18:01:49+03:00
Происшествия

«Неудачник, уродовавший юных красавиц»: На Ставрополье будут судить «кислотного маньяка»

Шамилю Чапарову грозит до 17 лет колонии
Андрей ЗОБОВ
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18-летний (в момент нападения) Шамиль Чапаров решил отмстить за личные неудачи. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю18-летний (в момент нападения) Шамиль Чапаров решил отмстить за личные неудачи. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю
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Студент-неудачник, провалившийся в личной жизни и тайно возненавидевший весь мир, оказался знаменитым будённовским «кислотным маньяком». Не сумев переварить собственные провалы, ведомый ненавистью к себе и миру, он сел на велосипед с банкой кислоты в руках и отправился «мстить». От криков, чужой боли и осознания, что он по-настоящему испоганил другому человеку жизнь, парень, по собственному признанию, получал глубокое удовлетворение.

История датируется июнем 2017 года. Посреди лета спокойный и тихий ставропольский городок взорвался. Прокатился слух, что в Будённовске орудует настоящий маньяк. Приметы: невысокий, в медицинской маске и капюшоне. Но легенда быстро стала обрастать страшными подробностями.

Две девочки шли по тихой улице, звонко беседовали. Как вдруг вокруг них стал нарезать круги странный мужчина. На лице та самая зелёная медицинская маска, капюшон. Заглядывал в лица. «Странный какой-то», — подумали девочки.

Место первого нападения Фото: Архив "КП"

Место первого нападенияФото: Архив "КП"

Вдруг незнакомец встал, как вкопанный, на дороге. Потребовал денег. Девочки в шоке ответили, что их нет. И тут в руке маньяка появилась небольшая баночка. Через секунду её содержимое выплеснулось на первую жертву. К счастью, она успела закрыться рукой. А нападавший уже убегал.

Воздух наполнился криком. С руки лоскутами начала слезать кожа. Но поставленная рука спасла жертву от куда более серьёзных проблем.

Следующий эпизод произошёл через три дня, 23 июня, прямо в центре города. Компания из девчонок и мальчишек отдыхала в городском парке. Парни ненадолго отлучились. Вдруг, мимо девушек проехал велосипедист, на ходу плеснув в них той же кислотой. Друзья прибежали на крики и вызвали «Скорую».

Место, где произошло второе нападение Фото: "КП" Архив

Место, где произошло второе нападениеФото: "КП" Архив

Врачам пришлось констатировать крайне глубокие ожоги лица и тела. Одна из пострадавших долго оставалась в реанимации, но всё-таки выкарабкалась. Обеим были необходимы пластические операции — кислота глубоко разъела красивые лица.

Оставшуюся часть лета детей просто так из дома не выпускали. Люди старались ходить по двое или больше. Даже скрутили одного велосипедиста в капюшоне, но через несколько часов его отпустили — испуганные и разъярённые люди схватили невиновного.

Многие отмечали странную особенность — жертвы маньяка были очень похожи. Миниатюрные девушки 15-16 лет с похожими красивыми чертами лица. Стали появляться версии, что маньяк мстит за неудачу в личной жизни. Что, в итоге, оказалось близким к правде.

За дело взялись следователи, но и им потребовалось больше года, чтобы найти преступника. Приметы были слишком условными — маска, капюшон, обкусанные ногти и странный голос. Но на одной из баночек кислоты нашлись следы ДНК. Тогда в СКР решили проверить всех местных жителей, кто хотя бы отчасти подходил под описание. И в случае Шамиля Чапарова ДНК-экспертиза дала положительный результат.

Нападения проносили Шамилю Чапарову «моральное удовлетворение». Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Нападения проносили Шамилю Чапарову «моральное удовлетворение». Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

— Следователям удалось распутать это дело. Нападения, в результате которых пострадали три девушки 15 и 16 лет, квалифицировали как причинение тяжкого, среднего и лёгкого вреда здоровью из хулиганских соображений. Дело по трём статьям УК РФ передано в районный суд для рассмотрения по существу, — сообщили в четверг «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Источники издания в правоохранительных органах дополнили картину. В 2017 году 18-летний парень по имени Шамиль Чапаров переживал кризис. У него не клеилось буквально всё. И, особенно, отношения с девушками.

— Мне было тяжело, на мне была большая нагрузка. Как по учебе, так и по другим ситуациям в жизни. Я хотел морально отвлечься, морально удовлетворить себя, причинив вред другим людям, — именно так позиционировал свои преступления сам «кислотный маньяк».

После таких заявлений не могло обойтись без глубокой психолого-психиатрической экспертизы. Следователи были почти уверены, что результат будет положительным и у парня найдут целый букет расстройств. Но не тут-то было! Чапаров оказался совершенно вменяемым. Просто бесконечно жестоким человеком.

Теперь «кислотного маньяка» ждёт суд. В сумме ему светит до 17 лет колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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