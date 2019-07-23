"Чеченский халк" станет двойником экс-мэра Махачкалы, отбывающего пожизненный срок

Состарившиеся через FaceApp уже сбавили обороты по ежедневной атаке сети своими снимками. Речь, напомним, про приложение по обработке фотографий, когда робот из моложавого лица делает портрет старика или старухи. Якобы вот так вы будете глядеть лет в 70.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Но сейчас маску старика примерил "Чеченский халк". Получившееся он без задней мысли показал фанатам в Instagram. Те обомлели. Пишут: "Это же Саид Джапарович Амиров!".

Амиров в 2015 году был осужден на пожизненный срок. Проходил по делу о подготовке теракта и убийстве следователя. Преступления очень громкие. Да и сам он был фигурой очень влиятельной - много лет занимал пост главы Махачкалы. Неудивительно поэтому, что пользователи так сразу узнали в старом Тамаеве политика-убийцу.

Амиров руководил столицей Дагестана 15 лет!

- Ты реально похож на Саида Амирова, - строчат одинаковые комментарии пользователи.

Пост со старым собой уже в спортзале Асхаб подписал: "Шел 2060 год. А дед Тамаев так же проводил время на тренировках".

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Станет ли "Чеченский халк" двойником экс-мэра Махачкалы - станет известно через 50-60 лет.

А в США тем временем игрушку по состариванию лиц обозвали оружием русских и национальной угрозой для Америки. Впрочем, любознательные уже опровергли силу робота заглядывать в будущее. Они обработали снимки взрослых из их молодости и сравнили с оригиналом. Сходства не нашли.

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