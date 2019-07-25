Обзор матча Арсенал - Нефтчи 25 июля 2019: видео гола, статистика

Тульские болельщики стали свидетелями исторического матча - местная команда впервые сыграла в еврокубке. В рамках 2 квалификационного рауна Лиги Европы 25 июля 2019 «Арсенал» принимал «Нефтчи» из Баку. Эксперты отдавали предпочтение в этой встрече хозяевам поля, но оружейники не справились с волнением и проиграли.

ОБЗОР МАТЧА 2 КВАЛИФИКАЦИОННОГО РАУНДА ЛИГИ ЕВРОПЫ АРСЕНАЛ - НЕФТЧИ 25 ИЮЛЯ 2019

Единственный гол на первой добавленной минуте первого тайма из-за ошибок туляков слева забил бразильский нападающий бакинцев Дарио да Силва. Жозеф-Монроуз прошел вперед, сделал прострел низом в штрафную на Махмудова, который находился в удачной позиции, но пробить ему не дали. Мяч в итоге перехватил да Силва и расстрелял пустые ворота.

Ответная игра состоится 1 августа 2019 года в Баку.

СТАТИСТИКА МАТЧА АРСЕНАЛ - НЕФТЧИ

Состав «Арсенала»: Михаил Левашов, Максим Беляев, Гия Григалава, Кирилл Комбаров (капитан), Сергей Ткачев, Горан Чаушич, Виктор Альварес, Даниил Лисовой, Игорь Горбатенко, Ламек Банда (46' Георги Костадинов), Александру Тудорие (46' Евгений Луценко).

Состав «Нефтчи»: Салахат Агаев, Антон Кривоцюк, Воислав Станкович, Эмин Махмудов (88' Евангелос Плателлас), Дарио да Силва (73' Намиг Аласгаров), Рауф Алиев, Кирилл Петров, Омер Булудов, Стивен Жозеф-Монроз, Кане, Сони Мустивар.

Желтые карточки: 25' Кане, 37' Алиев, 68' Махмудов, 79' Булудов, 81' Комбаров, 90+3' Ткачев.

Процент владения мячом 62 - 38; удары по воротам 5 - 6 (из них в створ 4 - 2); угловые 6 - 1; штрафные 17 - 15; фолы 11 - 16; предупреждения 2 - 4.