2019-07-24T18:53:28+03:00
Спорт

Арсенал - Нефтчи 25 июля 2019: прогноз на матч 2 квалификационного раунда Лиги Европы

Прогноз на матч 2 квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2019/20 Арсенал - Нефтчи. Игра начнется 25 июля 2019 в 20:00
Иван НЕТРЕБКО
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25 июля 2019 года в рамках 2 квалификационного раунда Лиги Европы «Арсенал» примет «Нефтчи». Фото: arsenaltula.ru25 июля 2019 года в рамках 2 квалификационного раунда Лиги Европы «Арсенал» примет «Нефтчи». Фото: arsenaltula.ru
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25 июля 2019 года на тульском стадионе, который вмещает 20 тысяч зрителей, ожидается аншлаг: за два дня до матча между местным «Арсеналом» и бакинским «Нефтчи» в продаже оставалось меньше 2500 билетов.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ 2 КВАЛИФИКАЦИОННОГО РАУНДА ЛИГИ ЕВРОПЫ АРСЕНАЛ - НЕФТЧИ 25 июля 2019

Лига Европы - тот турнир, в котором дополнительная мотивация командам не нужна. Это опыт, это престиж, это, в конце концов, совсем другие премиальные. Так что и «Арсенал», и «Нефтчи» выйдут на поле в боевом настроении. У «Арсенала» оно, пожалуй, более приподнятое - если для бакинцев это будет 54-й евроматч, то туляки впервые в истории добились права сыграть в еврокубке, завершив прошлый сезон в российской премьер-лиге на шестом месте. Несмотря на уход целого ряда ключевых игроков, новый сезон подопечные Игоря Черевченко тоже начали неплохо, сыграв вничью с московским «Динамо» и одолев 3:2 самарские «Крылья Советов». В Азербайджане же Премьер-лига возобновится только 16 августа. Поэтому, может, футболисты «Нефтчи» и будут более отдохнувшими, но еще не втянувшимися в игровой процесс.

Несмотря на то, что второй год с «Нефтчи» работает известный итальянский специалист Роберто Бордин, а в межсезонье клуб усилился игроками, имеющими выступления в еврокубках (в команду пришли защитник Воислав Станкович и нападающие Стивен Жозеф-Монроз и Рауф Алиев), эксперты отдают предпочтение «Арсеналу». Коэффициент на победу россиян - 1.60, на победу «Нефтчи» - 5.80, на ничью - 3.85.

Такой расклад вполне объясним. Конечно, в спорте бывают самые неожиданные результаты, но «нефтяники» объективно слабее «оружейников». В рейтинге УЕФА «Арсенал» 128-й, «Нефтчи» - 280-й. Да и в целом азербайджанская Премьер-лига по уровню ниже, чем российская. В ней выступает в два раза меньше команд - восемь, и почти нет конкуренции. Последние лет 10 первое и второе место делят «Нефтчи» и «Карабах» из Агдама.

КСТАТИ

Ответная игра состоится в Баку 1 августа 2019 года. Победитель матча «Арсенал» - «Нефтчи» в следующем квалификационном раунде выходит на пятую команду чемпионата Израиля «Бней Иегуда».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Игрокам, тренерам и персоналу «Нефтчи» пришлось изрядно понервничать перед отправкой в Тулу - из-за неисправности самолета вылет задержался на 5,5 часов.

Лига Европы 2019/20. 2-й отборочный раунд. «Арсенал» - «Нефтчи»

Стадион «Арсенал», Тула.

25 июля 2019 года, четверг. Начало встречи в 20:00.

Главный судья - Энеа Йорги (Албания).

ИСТОЧНИК KP.RU

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