Нефтчи - Арсенал 1 августа 2019: прогноз на ответный матч 2 квалификационного раунда Лиги Европы

Эксперты были уверены - в своем дебютном матче в Лиге Европы тульский «Арсенал» выиграет у бакинского «Нефтчи». Российский клуб и классом выше, и наша премьер-лига сильнее азербайджанской, и мотивации не занимать. Но «оружейники» уступили 0-1. Не сказать что сенсационно - счет по игре. Правда, он мог быть и больше. Сказалось волнение и отсутствие опыта игры в еврокубках - у «нефтянников» за плечами более 50-ти матчей в различных европейских турнирах. С чем же команды подойдут к ответной встрече?

ПРОГНОЗ НА ОТВЕТНЫЙ МАТЧ 2 КВАЛИФИКАЦИОННОГО РАУНДА ЛИГИ ЕВРОПЫ НЕФТЧИ - АРСЕНАЛ 1 АВГУСТА 2019

Игра будет жаркой во всех смыслах словах - бакинцы сделают все, чтобы не упустить преимущество, а туляки - чтобы задержаться в Лиге Европы, еще и синоптики обещают безоблачное небо и +33.

«Нефтчи» устроит даже нулевая ничья, поэтому они, скорее всего, сыграют от обороны, стараясь поймать «Арсенал» на ошибках. Гостям же нужно забивать минимум один гол, чтобы хотя бы перевести встречу в овертайм. Сил на него должно хватить у обоих соперников: чемпионат Азербайджана стартует только 16 августа, в Российской Премьер-лиге сыграно только три тура. Так что футболисты форму уже набрали, но еще не устали.

Самое главное для «Арсенала» - сделать выводы из прошлой игры. При том, что «оружейники» больше владели мячом (62%), лишь шесть раз они пробили по воротам соперника, из них в створ только дважды. У туляков хватает индивидуального мастерства, чтобы разнообразить атаки и действовать не так предсказуемо во время стандартов.

Однако исход предыдущей встречи не подорвал веру экспертов в российский клуб. Коэффициент на победу «Арсенала» - 2.57, «Нефтчи» - 3.05, на ничью - 3.30.

КСТАТИ

Победитель пары «Арсенал» - «Нефтчи» в следующем квалификационном раунде выходит на команду «Бней Иегуда». В чемпионате Израиля она занимает пятое место.

Лига Европы 2019/20. 2-й отборочный раунд. «Нефтчи» - «Арсенал» (ответная игра)

Стадион «Баксель Арена», Баку.

1 августа 2019 года, четверг. Начало встречи в 20:00.

Главный судья - Алан Марио Сант (Мальта).