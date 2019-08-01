Обзор матча Нефтчи - Арсенал 1 августа 2019: видео голов, статистика

Увы, тульский «Арсенал» покидает Лигу Европы, едва успев в нее прийти. В двух матчах бакинский «Нефтчи» забил 4 безответных гола. Эксперты прогнозировали во второй встрече победу хозяев, но разгрома никто не ожидал.

ОБЗОР ОТВЕТНОГО МАТЧА 2 КВАЛИФИКАЦИОННОГО РАУНДА ЛИГИ ЕВРОПЫ НЕФТЧИ - АРСЕНАЛ 1 АВГУСТА 2019

«Арсенал», которому нужно было забивать минимум два мяча, чтобы остаться в ЛЕ, вышел на поле с одним нападающим. Как это отразилось на игре, красноречиво говорит статистика. Туляки чуть ли не в два раза больше владели мячом, чуть чаще били по воротам, при этом в створ попали единожды. Выходит, мяч получали, а вот что делать с ним не знали. Зато бакинцы не терялись и грамотно использовали ошибки гостей, забив им три гола, два из которых в самом конце.

В первом тайме ворота обеих команд остались в неприкосновенности. «Арсенал» прочно обосновался на половине поля соперника. Туляки били низом и навешивали с угла, заходили и справа, и слева, но защитники «Нефтчи» действовали безупречно.

Во втором тайме хозяева сразу ринулись вперед, и уже на 49 минуте отличился Рауф Алиев. «Оружейники» безобразно сыграли в обороне. Полузащитник Эмин Махмудов точно пробросил вперед, в центре поля мяч подхватил Рауф Алиев. Нападающий сделал такой рывок, что оставил всех игроков далеко позади. В штрафной ему некому было помешать низом отправить мяч в сетку.

«Арсенал» разнервничался и стал ошибаться еще чаще. Ведь теперь, чтобы пройти в Лиге Европы дальше, нужно было забивать минимум два мяча. Но это вместо туляков сделали бакинцы. Сначала на 89-й минуте форвард Дарио да Силва заработал пенальти (после его удара мяч попал в руку находившемуся в штрафной «Нефтчи» защитнику «оружейников» Гие Григалаве) и сам же его реализовал. А на третьей добавленной минуте защитник «нефтяников» Мамаду Мбодж довел счет до разгромного 3:0 - он точно пробил головой после навеса со штрафного к линии вратарской.

КСТАТИ

«Нефтчи» вышел на израильский клуб «Бней Иегуда». Первая игра 3 квалификационного раунда Лиги Европы пройдет 8 августа в Баку, а 15 августа азербайджанская команда отправится в Тель-Авив.

СТАТИСТИКА МАТЧА НЕФТЧИ - АРСЕНАЛ

Состав «Арсенала»: вратарь Михаил Левашов; защитники Максим Беляев, Виктор Альварес, Гия Григалава, Кирилл Комбаров (72' Ламек Банда нп); полузащитники Сергей Ткачев, Горан Чаушич, Даниил Лесовой, Игорь Горбатенко, Георги Костадинов (81' Александру Тудорие нп); нападающие: Евгений Луценко.

Главный тренер - Игорь Черевченко (Россия).

Состав «Нефтчи»: вратарь Салахат Агаев; защитники Антон Кривоцюк, Воислав Станкович, Кирилл Петров, Омер Булудов; полузащитники Эмин Махмудов (62' Намиг Аласгаров пз), Сони Мустивар, Мамаду Кане; нападающие Дарио да Силва (90+2' Рахман Гаджиев пз), Рауф Алиев (80' Мамаду Мбодж зщ), Стивен Жозеф-Монроз.

Главный тренер - Роберто Бордин (Италия).

Судейская бригада: главный арбитр Алан Марио Сант, ассистенты Эдвард Спитери, Роберто Велла, резервный судья Малколм Спитери (все - Мальта).

Желтые карточки: 9' Горан Чаушич, 67' Кирилл Петров, 80' Георги Костадинов, 87' Антон Кривоцюк, 88' Гиа Григалава, 90+4' Мамаду Мбодж.

Статистика: процент владения мячом 37 - 63; удары по воротам 6 - 8 (из них в створ 4 - 1); угловые 4 - 5; штрафные 16 - 22; фолы 19 - 16; предупреждения 3 - 3.