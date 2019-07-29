Обзор матча Рубин - Ахмат 29 июля 2019: видео гола, счет, статистика

Кажется, болельщики вновь поверили в казанский «Рубин» - на матч 3 тура РПЛ против «Ахмата» пришли более 11 тысяч зрителей. В прошлом сезоне эта цифра была в 4 раза меньше. И «рубиновым» удалось порадовать своих поклонников.

ОБЗОР МАТЧА 3 ТУРА РПЛ РУБИН - АХМАТ 29 ИЮЛЯ 2019

Первый тайм получился безголевым, но скучным его назвать нельзя. Обе команды имели шансы открыть счет. И это обязательно бы произошло, если бы не отличная игра вратарей.

Когда уже казалось, что встреча закончится с одним из самых распространенных результатов для «Рубина» и «Ахмата» - 0:0, хозяева сумели забить гол. Он оказался единственным в матче. Полузащитник Павел Могилевец грамотно отобрал мяч на чужой половине поля и отдал точный пас на Видара Кьяртанссона. Исландский форвард вышел один на один с вратарем гостей Евгением Городовым и уверенно его переиграл, открыв не только счет в игре, но и своим голам за казанцев.

СТАТИСТИКА МАТЧА РУБИН - АХМАТ Г

Состав «Рубина»: вратарь Юрий Дюпин; защитники Егор Сорокин, Олег Данченко, Данил Степанов, Филип Уремович; полузащитники Павел Могилевец, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин, Хвича Кварацхелия (93' нападающий Бека Микелтадзе), Зурико Давиташвили; нападающие Евгений Марков (46' Видар Кьяртанссон).

Главный тренер - Эдуардо Альдама Докампо (Испания).

Состав «Ахмата»: вратарь Евгений Городов; защитники Андрей Семенов, Зоран Нижич, Ризван Уциев (капитан); полузащитники Олег Иванов, Михаил Гащенков (85' полузащитник Конрад Михаляк), Исмаэл Силва, Антон Швец, Евгений Харин, Бернард Бериша; нападающий Аблайе Мбенг (72' полузащитник Одисе Роши).

Главный тренер - Рашид Рахимов (Россия).

Судейская бригада: главный арбитр Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), резервный судья Сергей Чебан (Москва).

Желтые карточки: 60' Иванов, 63' Бериша, 75' Коновалов, 81' Харин, 88' Данченко.

Статистика: процент владения мячом 60 - 40; удары по воротам 15 - 7 (из них в створ 9 - 4); угловые 4 - 4; штрафные 18 - 17; фолы 13 - 16; предупреждения 2 - 3.