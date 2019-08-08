Нурмагомедов ответил на претензии Кадырова к имаму Шамилю

Дагестанский чемпион по ММА Хабиб Нурмагомедов не стерпел слов руководителя Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле. Недавно известный политик заявил в интервью «Чечне сегодня», что имам Шамиль виновен в уничтожении половины чеченского народа в войне с Россией на Кавказе в 19 веке.

По мнению Кадырова, он заставил чеченцев восстать против России: устраивал пожары в селах и принуждал старейшин клясться ему в верности на Коране. Последствия этого сражения были печальными: половина чеченцев убита, мужчины оставили свои семьи на произвол судьбы. А сам имам впоследствии присягнул в верности бывшему непримиримому врагу, за что получил титул дворянина.

Нурмагомедов заступился за предводителя кавказских горцев, опубликовав свой ответ в Instagram:

«Имам Шамиль - это человек, на теле которого было более 10 сквозных ран, полученных на полях сражений, не говоря уже о других мелочах.

Клянусь Аллахом иногда мне бывает стыдно, потому что я знаю, насколько я далёк от того, чтобы просто быть похожим на Имама Шамиля».

Братья по рингу, борцы Забит Магомедшарипов и Ислам Махачев, поддержали Нурмагомедова.

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Фигура полководца стала ключевой в Кавказской войне. Он запомнился в истории вождем, объединившим дагестанцев и чеченцев. С юношества Шамиль слушал лучших в Дагестане учителей, а проповеди первого имама Дагестана Кази-муллы (Гази-Мохаммеда) уверили его в том, что война против русских является священной и только в ней можно очиститься от грехов.

С 1834 он сам стал имамом и 25 лет правил горцами двух народностей, направляя их на борьбу с силами России. Созданный имамат был чем-то вроде государства в государстве с предводителем имамом Шамилем. На его счету было множество крупных побед над русскими войсками, но в 1859 году вождю пришлось сдаться в плен на почетных условиях: ему был дан титул дворянина.