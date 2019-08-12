2019-08-12T18:17:09+03:00
Спорт

Сергей Шнуров в стихах прокомментировал выкрик «судья — козел» на матче в Грозном

В произведении поэт снова иронизирует
Антон ШАПОВАЛОВ
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Сергей Шнуров в стихах прокомментировал выкрик «судья — козел» на матче в ГрозномСергей Шнуров в стихах прокомментировал выкрик «судья — козел» на матче в ГрозномФото: СОЦСЕТИ
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Певец и музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме отреагировал на скандальный выкрик «судья — козел» на матче «Ахмат» - «Спартак». Свое произведение поэт выложил на своем аккаунте в Instagram.

Знаменитый артист, как всегда, подошел к теме с едкой иронией. Так, в выкрике из дикторской рубки он видит «все неуважение к власти», а в сам образ футбольного рефери вкладывает черты настоящего судьи.

"Частный случай, но в нем есть отчасти, Всё неуважение к властям. Да, судья быть должен беспристрастен, А не прыгать на людей свистя"

Также Шнуров придает фразе излишний пафос, называя ее «правдой крупного помола».

Напомним, в воскресенье на матче в Грозном между «Ахматом» и «Спартаком» произошел курьезный случай. После удаления одного из игроков чеченского клуба пресс-секретарь «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсультанов забежал в дикторскую рубку и назвал судью на местном языке «козлом». Его тут же уволили.

В интервью мужчина признался, что поступил так на эмоциях и готов извиниться перед судьей как перед человеком. Однако он отметил, что в тот вечер рефери не хотел работать честно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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