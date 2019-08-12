Сергей Шнуров в стихах прокомментировал выкрик «судья — козел» на матче в Грозном

Певец и музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме отреагировал на скандальный выкрик «судья — козел» на матче «Ахмат» - «Спартак». Свое произведение поэт выложил на своем аккаунте в Instagram.

Знаменитый артист, как всегда, подошел к теме с едкой иронией. Так, в выкрике из дикторской рубки он видит «все неуважение к власти», а в сам образ футбольного рефери вкладывает черты настоящего судьи.

"Частный случай, но в нем есть отчасти, Всё неуважение к властям. Да, судья быть должен беспристрастен, А не прыгать на людей свистя"

Также Шнуров придает фразе излишний пафос, называя ее «правдой крупного помола».

Напомним, в воскресенье на матче в Грозном между «Ахматом» и «Спартаком» произошел курьезный случай. После удаления одного из игроков чеченского клуба пресс-секретарь «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсультанов забежал в дикторскую рубку и назвал судью на местном языке «козлом». Его тут же уволили.

В интервью мужчина признался, что поступил так на эмоциях и готов извиниться перед судьей как перед человеком. Однако он отметил, что в тот вечер рефери не хотел работать честно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Судья опять козел: на «Ахмат-Арене» по громкой связи вновь оскорбили арбитра

Сотрудник клуба, обозвавший рефери матча «Ахмат» - «Спартак» в Грозном, уже лишился должности [видео] (подробности)

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Бывший пресс-секретарь «Ахмат-Арены»: «Хотел бы извиниться, но судья работал не по чести»

Ризван Эдильсультанов объяснил, почему оскорбил арбитра на матче со «Спартаком» (подробности)