Анна Семенович собирает деньги на операцию осетинскому сумоисту

Чемпиону из Северной Осетии Алану Караеву, прославившему Россию на весь мир, срочно нужна операция в Германии.

Время играет против Алана, каждый день может стоить 42-летнему спортсмену жизни. За его здоровье всерьез переживают и российские звезды, знающие Алана. Знаменитость шоу-бизнеса Анна Семенович обратилась к своим подписчикам на странице в соцсети:

«Мы просто обязаны встать рядом с Аланом и его родными в этот час испытания.Иногда даже несгибаемым богатырям нужна помощь и поддержка».

О сборе средств просит и российская фигуристка Анастасия Гребенкина.

В январе семикратный чемпион мира по сумо и пятикратный чемпион мира по армрестлингу Алан Караев из Северной Осетии упал без сознания во дворе своего дома. «Стало тяжело дышать, потемнело в глазах» - вспоминал спортсмен.

В тяжелом состоянии его отвезли в Северо-Кавказский медицинский центр.

Точный диагноз из-за веса Алана удалось поставить не сразу, оказалось, что у спортсмена расслаивающаяся аневризма аорты. Главный врач Ролан Уртаев и его команда совершили настоящее чудо. После трех долгих операций на сердце и потери нескольких литров крови Караев выжил и даже пошел на поправку. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предлагал лечение Алану в лучшей клинике страны. Но в апреле сумоиста выписали и сообщили о некоторых улучшениях состояния. Теперь же идет сбор средств на операцию в Германии.

Заместитель министра физической культуры и спорта Северной Осетии Гульчеев Валерий Апонович, сообщил, что знает об операции, к которой спортсмен готовится в октябре, но официального обращения о сборе средств в министерство не поступало. Как только родственники обратятся, Гульчеев заверил нас, что «будем и на главу выходить и общественность подключим».

В больнице медцентра, где спортсмен проходил лечение, сообщили, что в пятницу Караев приходил к ним сам, о новой операции им ничего неизвестно. «Все что могли мы сделали», - сообщили в учреждении «КП» -Ставрополь.

- Возможно какая-то операция ему еще понадобится после такого тяжелого лечения, но мы не владеем информацией.

Анна Семенович описывает сумоиста как бесконечно гордого и скромного человека, привыкшего всего добиваться своим трудом. Наверное поэтому о сборе средств просит не он сам, а его друзья.

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Российский сумоист осетинского происхождения еще до 18-летия выступал в абсолютных категориях, потому что его вес не укладывался в возрастные рамки. При рождении он весил 7 килограмм. Поклонники дали ему прозвище Малыш. Караев одержал множество побед на первенствах мира и Европы по сумо и армрестлингу. Спортсмен женат, у него трое детей. С 2016 года он руководит Федерацией сумо страны.

Перечислить деньги на операцию Алану можно на карточку его матери Кларисы Караевой по номеру: 639002609058770885 (Сбербанк).