Автоблогер-беспредельщик, задавивший в Махачкале пешехода, дал показания

В Махачкале отыскали скандального автоблогера, задавившего насмерть 19-летнего парнишку. Показания "уличный беспредельщик" давал с жвачкой во рту и отсутствием даже капли раскаяния в глазах.

Новость об аварии в момент разлетелась по республикеФото: СОЦСЕТИ

Хотя вину все-таки признал и молодым гонщикам Дагестана посоветовал не нарушать ПДД:

- Что произошло?

- Сбил человека.

- Как и где?

- На Акушинского 93, а. Он пробежал мимо "Газели" слева, светофор не работал, на своей полосе я его сбил.

- Машина затонированная?

- Да.

- Может, поэтому не заметили?

- [Мотает головой]

- У вас в соцсети распространенная страница, где выкладываете нарушения правил дорожного движения. Для чего это делаете?

- Во-первых, там не было таких серьезных нарушений, во-вторых, я просто показываю машину.

- Вы видите, к чему это привело? Что можете пояснить?

- Я виноват.

- Что посоветуете молодым людям?

- Не превышайте скорость.

С жвачкой во рту без раскаяния в глазах: автоблогер, задавивший насмерть парня, дал показания.

В МВД Дагестана "КП-Северный Кавказ" рассказали, что только с начала 2018 года на Махмуда Иманалиева выписали более 32 протоколов и постановлений за хамскую езду в нарушение всех правил.

- По факту наезда, повлекшего смерть, начато следствие. После получения результатов автотехнической экспертизы, будет возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть), - сообщила также пресс-секретарь ведомства Гаяна Гариева.

В пределах Дагестана Иманалиева знают по дерзкой манере вождения и "телефонным разводам" инспекторов полиции. Пешеходы буквально крестятся, завидев его наглухо тонированную черную "Приору" с узнаваемыми номерами "А444КК".

Смертельные гонки на "Приоре": лихач из Махачкалы стал популярным блогером.

Свой аккаунт в Instagram лихач раскрутил до 56 тысяч подписчиков роликами с опасной игрой в "шашки" по городским улицам, гонками на трассе со скоростью под 200 км/ч, насмехательством над сотрудниками ГИБДД, дрифтом и прочими выходками, от которых фанаты наравне с автором ловят скачки адреналина.

Поздним вечером 12 августа игры со скоростью закончилась трагедией и под колесами тюнингованной "Приоры" самоуверненного автоблогера погиб ни в чем не повинный молодой человек. Пешехода, как говорят очевидцы, от удара отнесло на 30 метров.

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