На Ставрополье построят ветропарк

В ближайшее время на Ставрополье планируется строительство ветропарка мощностью 210 МВт. Помимо новых мощностей, край получит налоговые отчисления и новые рабочие места. Проект реализует АО «НоваВинд», которое отвечает за консолидацию усилий Госкорпорации «Росатом» в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики.

Как выбирали места под строительство

Строительство ветропарка было запланировано в 2018 году Соглашением о сотрудничестве по развитию использования ВИЭ, подписанным правительством Ставропольского края и АО «ВетроОГК» (находится в контуре управления АО «НоваВинд») в феврале 2018 года на полях российского инвестиционного форума в Сочи.

На сегодняшний день практически завершены все необходимые разрешительные процедуры, и в скором времени в Кочубеевском муниципальном районе, Новоалександровском и Ипатовском городских округах появятся первые ветроэнергетические установки, производящие электроэнергию безопасным и экологическим способом.

В самой компании объяснили, что строительство ветропарка именно в указанных районах не случайно. По словам представителя компании, «в Ставропольском крае объективно есть условия, необходимые для строительства ветроэлектростанций».

- Выбор участков под строительство ВЭС - процесс многофакторный, - уточнил он. - При отборе площадок учитываются десятки критериев, таких как наличие достаточного уровня ветрового потенциала, возможность и стоимость технологического присоединения, доступность земельных ресурсов, возможность доставки крупногабаритных элементов ветроэнергетической турбины и специализированной строительной техники на площадку и т. д.

Такие установки скоро появятся в трех районах Ставрополья.

По результатам анализа критериев и расчёта затрат на реализацию проекта принимается решение о месте размещения ветропарка. Кроме того, руководство края с самого начала проекта оказывало нам содействие, а это немаловажный фактор для новой отрасли.

Проведенные АО «НоваВинд» работы показали, что в этих районах наиболее благоприятная обстановка для регулярного производства электроэнергии, которая будет выдаваться в единую энергетическую систему края и позволит как подключить к сети новые коммерческие предприятия, так и обеспечить подключение к сети новых строящихся жилых комплексов.

Повлияет ли ветропарк на экологию и сельское хозяйство

В связи с тем, что для нашей страны ветроэнергетика - все-таки довольно молодая отрасль, у некоторых жителей региона могут возникать вопросы о влиянии работающего ветропарка на экосреду, на сложившийся уклад жизни и возможности продолжения сельскохозяйственных работ вблизи ветроустановок. Такие мысли возникают из существующих мифов, однако у них нет сколько-нибудь значимых научно-обоснованных подтверждений.

- В подавляющем большинстве стран, в которых строятся ветровые электростанции, земли, на которых они располагаются, не выводятся из сельскохозяйственного оборота. В зависимости от размеров ветровой электростанции, непосредственно энергетическая инфраструктура (ветрогенераторы, трансформаторы, дороги внутри ветропарка и т. д.) занимает все лишь несколько процентов её площади. С хозяйственной точки зрения выводить остальную часть из оборота нерационально, - пояснил директор информационно-аналитического центра «НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА» Владимир Сидорович. - Пространства между ветряными турбинами используются как для пахотного земледелия, так и для выпаса скота. Например, в Германии, где установленная мощность наземной ветроэнергетики превышает 40 ГВт, большая часть ветряных турбин стоит на сельхозземлях, которые используются владельцами».

Кроме того, в 2019 году в научном журнале «Journal of Environmental Economics and Management» была опубликована статья «Микроклиматические эффекты ветряных ферм на урожайность местных культур» («Microclimate effects of wind farms on local crop yields»), в которой учёный из Колорадского университете в Боулдере рассматривает «новый побочный эффект ветровых электростанций - влияние микроклимата на урожайность местных культур».

Автор нашёл «убедительные доказательства того, что в округах с повышенным развитием ветроэнергетики также наблюдается увеличение урожайности кукурузы и других культур, так что дополнительные 100 МВт мощности ветроэнергетики увеличивают урожайность примерно на 1%».

Разумеется, нужно учитывать, что данное исследование проведено для природных условий конкретного региона, и его выводы не обязательно будут справедливыми для других. (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0095069618306545).

По словам Владимира Сидоровича, «объекты ветроэнергетики не оказывают существенного влияния на плодородные характеристики почвы и урожайность сельскохозяйственных культур».

Ветроэнергетика начинала своё развитие в странах и регионах, где действуют жесткие экологические стандарты.

- Ветровая электростанция по характеру своей работы не создаёт каких-либо условий для изменения характеристик плодородия и урожайности, - говорит он.

За десятилетия развития мировой ветроэнергетики не было накоплено серьезных научных свидетельств о сколько-нибудь негативном влиянии ветровых электростанций на домашний скот (фертильность, надои). В Соединённых Штатах, Европе, Австралии животноводы строят ветровые электростанции на своих землях.

Эксперт приводит данные исследований ученых Австралии, Германии, Баварии, Канады, опубликованные в открытом доступе, по вопросам влияния инфразвука, вызываемого ветровыми турбинами. Многочисленные исследования, проведенные в том числе с участием специализированных акустических компаний, показывают, что «вклад ветровых турбин в измеренные уровни инфразвука является незначительным по сравнению с фоновым уровнем инфразвука в окружающей среде»; «инфразвук, производимый ветровыми турбинами, находится значительно ниже пределов человеческого восприятия. Нет никаких научно обоснованных доказательств вреда для этого диапазона».

- Бытует мнение, что ветряные турбины как-то негативно влияют на земляных червей («червяки вылезают из земли»). Однако вопрос вредного влияния ветроэнергетики на земляных червей в науке не описан, не существует научных, статистических, эмпирических доказательств такого влияния. Так что подобные высказывания являются мифом, - подчеркивает эксперт.

Ставропольский край во многом является флагманом экономического и научного развития на Северном Кавказе, и поэтому появление в регионе современных технологий экологической добычи и производства электроэнергии для развития промышленности и сельского хозяйства, новый опережающий шаг вперед на Юге России.

Руководство края и бизнес-сообщество региона способствуют привлечению как технических новинок, так и инвестиций в экономику, создавая благоприятную среду для развития экономики края. К примеру, плановые инвестиции в строительство «Кочубеевской ВЭС» составляют порядка 27 млрд рублей.

КСТАТИ

К СВЕДЕНИЮ

