«Поверил на слово»: Денис Глушаков подарил просителю из Instagram 250 тысяч рублей

Полузащитник сборной России и грозненского «Ахмата» Денис Глушаков поверил просителю в Instagram и безвозмездно отправил на указанную карту 250 тысяч рублей. 31-летний Владимир Катин болен ДЦП с частичным параличом рук. Денег не хватало даже на транспортировку в больницу и жизненно необходимые препараты. Но благодаря благородству футболиста, мужчина надолго обеспечен всем необходимым.

— Понимая, что других возможностей у меня нет, я создал страницу в Instagram, — рассказал Владимир Катин. — Моим единственным шансом было попросить помощи у тех, кто может себе позволить такое. Я решил обратиться к звездам футбола. Написал тренеру Юрию Сёмину, Артёму Дзюбе и братьям Миранчукам. Но ответа не получил. Тогда решил попросить у Дениса, но ему, помимо прочего, отправил номер счёта. И он без лишних вопросов перевёл 250 тысяч.

При этом футболист не потребовал у мужчины никаких гарантий, или медицинских справок, подтверждающих диагноз. Просто послал необходимые на лечение деньги. Несмотря на это, Владимир собирается опубликовать фотографии приобретений и снимки чеков на своей странице, чтобы благотворитель был уверен — деньги пошли на благое дело.

— Кроме препаратов смогу купить себе коляску, — сообщил Катин. — И, конечно, средства ещё останутся. Фотографии опубликую на своей странице. Благодаря доброте Дениса я ещё долго смогу покупать всё необходимое, несмотря на нищенскую пенсию в 14 тысяч. Спасибо ему от всего сердца!

Напомним, что недавно завершились судебные тяжбы футболиста с бывшей супругой Дарьей. Женщина требовала огромную компенсацию за измены мужа и пыталась разлучить Дениса с дочками.

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Глушаков и его бывшая супруга разделили имущество поровну

Никулинский суд Москвы принял решение по иску о разделе между Денисом Глушаковым и его бывшей супругой Дарьей имущества, которое они нажили вместе. Об этом сообщает адвокат женщины Сергей Жорин (подробности).