Глушаков и его бывшая супруга разделили имущество поровну

Никулинский суд Москвы принял решение по иску о разделе между Денисом Глушаковым и его бывшей супругой Дарьей имущества, которое они нажили вместе. Об этом сообщает адвокат женщины Сергей Жорин.

- Никулинский суд Москвы разделил имущество между супругами и взыскал с Глушакова в пользу моей доверительницы 10 млн рублей, - сказал Жорин.

Юрист Дарьи пытался взыскать с Глушакова 50-процентную компенсацию за вывод спортсменом 200 миллионов рублей после расставания сторон. Адвокат футболиста «Ахмата» Марина Дубровская сообщает, что все имущество, которое делил суд, в итоге осталось у Глушакова.

- Мы довольны решением и считаем его корректным. Все в соответствии с законом и нашими требованиями. В разделе миллионов, о которых говорили наши оппоненты, естественно, отказано, - отметила Дубровская.

Напомним, в феврале Никулинский суд Москвы расторг брак супругов. Тогда футболиста обязали отдавать треть своих доходов на алименты и каждый месяц выплачивать 100 тысяч рублей, пока его младшей дочери не исполнится три года.

Кроме этого, суд разрешил Глушакову проводить с детьми один летний месяц и новогодние праздники каждый четный год. Также спортсмену можно общаться с ними на днях рождения не менее трех часов.

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