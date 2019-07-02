2019-07-02T20:09:14+03:00
Спорт

Стало известно, какую часть зарплаты футболист Глушаков будет отдавать жене

По слухам, после перехода в «Ахмат» заработок полузащитника составит €1 млн
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Дарья Глушакова с супругом Денисом и дочкамиДарья Глушакова с супругом Денисом и дочкамиФото: Личный архив героя публикации
Изменить размер текста:

После перехода в грозненский «Ахмат» полузащитник Денис Глушаков должен будет уладить финансовые вопросы с супругой — бракоразводный процесс с Дарьей в самом разгаре. Сколько денег футболист будет отдавать бывшей жене, рассказал её адвокат.

— Сейчас продолжается оценка имущества, уже подан запрос касательно суммы отступных, часть из которых должен получить Денис. Но у руководства «Спартака» есть 30 дней на ответ, и они ещё не истекли. По поводу алиментов мы тоже связывались с клубом. Они готовы передать исполнительный лист в «Ахмат». Что касается суммы алиментов, то это будет треть от его заработка. Кажется, СМИ утверждали, что она составит 1 миллион евро, — сообщил Сергей Жорин, адвокат жены футболиста в интервью Sport24.

Напомним, что Глушаков перешёл в стан грозненцев на правах свободного агента. Полузащитник получил 88 номер и поздравления от главы Чечни Рамзана Кадырова.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Кадыров похвастался переходом экс-капитана «Спартака» в футбольный клуб «Ахмат»

Бывший капитан и полузащитник «Спартака» Денис Глушаков покинул московский клуб и присоединился к команде грозненского «Ахмата». Рамзан Кадыров похвастался у себя в соцсетях, что известный российский игрок уже объявил о переходе (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Спорт Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Ставрополья встретился в Москве с министром здравоохранения
В Ставрополе сдается вторая по дороговизне квартира во всем СКФО
«Страшно даже приезжать»: Чечню и Дагестан назвали самыми опасными регионами России
Больше 36 тысяч ставропольцев получили трудовые договоры
Житель Махачкалы ответит за комментарий
Ставропольские басаевцы получили в Дагестане серьезные сроки
Установлена личность боевика, напавшего с ножом на чеченский блокпост
Росавтодор проверил качество ставропольских дорог
В Черкеске искали двух детей младше десяти лет
Ставропольские танцоры из «Lucky Jam» снялись для МУЗ ТВ на «Поколении NEXT»
На Ставрополье увеличилось производство мяса птицы
В Ставрополе стали чаще воровать цветы с клумб
Парализованная чеченка ходила втайне от руководства республики
Тысячи ромашек раздадут прохожим в Железноводске
Организатор канала поставки наркотиков получил в Ставрополе 15 лет
12 миллионов направят в Грачевку на реконструкцию площади
После транспортного коллапса в Пятигорске займутся старыми деревьями
Продлили арест двух уроженцев Ингушетии, обвиняемых в убийстве крупного предпринимателя
На Ставрополье приговорили директора кооператива, обманувшего вкладчиков на четверть миллиарда