Стало известно, какую часть зарплаты футболист Глушаков будет отдавать жене

СЕГОДНЯ 20:09 2019-07-02T20:09:14+03:00

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После перехода в грозненский «Ахмат» полузащитник Денис Глушаков должен будет уладить финансовые вопросы с супругой — бракоразводный процесс с Дарьей в самом разгаре. Сколько денег футболист будет отдавать бывшей жене, рассказал её адвокат.

— Сейчас продолжается оценка имущества, уже подан запрос касательно суммы отступных, часть из которых должен получить Денис. Но у руководства «Спартака» есть 30 дней на ответ, и они ещё не истекли. По поводу алиментов мы тоже связывались с клубом. Они готовы передать исполнительный лист в «Ахмат». Что касается суммы алиментов, то это будет треть от его заработка. Кажется, СМИ утверждали, что она составит 1 миллион евро, — сообщил Сергей Жорин, адвокат жены футболиста в интервью Sport24.

Напомним, что Глушаков перешёл в стан грозненцев на правах свободного агента. Полузащитник получил 88 номер и поздравления от главы Чечни Рамзана Кадырова.

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ИСТОЧНИК KP.RU