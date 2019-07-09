Денис Глушаков нашёл уголовщину в действиях жены

СЕГОДНЯ 20:13 2019-07-09T20:13:39+03:00

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Перешедший в грозненский «Ахмат» полузащитникДенис Глушаков продолжает сражаться с женой за право видеться с детьми. История развода пары может пополниться уголовным делом — бывший супруг обвиняет Дарью в подделке доказательств.

Речь идёт о психологическом исследовании детей, которое было предоставлено женой футболиста. Как сообщает издание Super, адвокаты Глушакова сильно сомневаются в квалификации эксперта, проводившего экспертизу — у него может не быть высшего образования.

— Всё началось с иска, который Денис подал по факту того, что Дарья препятствует общению отца с детьми. Адвокаты жены предоставили документы о психологическом состоянии детей, чтобы суд наложил запрет на их дальнейшее общение с моим подопечным. Однако заключение, как нам стало известно, подложное. Такие осознанные действия супруги можно квалифицировать по статье 303 УК — «Фальсификация доказательств», — цитирует издание адвоката футболиста Марину Дубровскую.

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ИСТОЧНИК KP.RU