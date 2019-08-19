2019-08-19T21:04:27+03:00
Происшествия

Майнинговый король Кавказа: гигантскую нелегальную криптоферму нашли на сельской окраине в Ингушетии

Полицейские продолжают поиски владельца [видео]
Андрей ЗОБОВ
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На криптоферму «майнингового короля» наведались полицейские и ОМОН с СОБР-омНа криптоферму «майнингового короля» наведались полицейские и ОМОН с СОБР-ом
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На окраине небольшого села Плиево в Назрановском районе Ингушетии полиция обнаружила гигантскую криптоферму. Более 1,5 тысяч видеокарт нелегально поглощали мегаватты энергии, принося своему владельцу реальную прибыль — ведь за электричество делец платить не собирался.

Как оказалось — напрасно. Именно из-за огромных потерь энергоносителя на ферму и вышли сначала специалисты компании поставщика, а потом и правоохранители. В результате на криптоферму наведались не только полицейские, но и элитные отряды ОМОН и СОБР.

Криптоферма Майнингового короля Кавказа .

— В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные обнаружили в здании, находящемся в 3 километрах от окраины села Плиево, огромную криптоферму. К системе электроснабжения без соответствующей документации были подключены аппараты в количестве 1651 ед. для получения криптовалюты, 2 системных блока, ноутбук, видеорегистратор системы видеонаблюдения, а также два трансформаторных пункта мощностью по 1600 кВт каждый, — говорится в сообщении пресс-службы главного управления МВД по Республике Ингушетия.

На криптоферме нашли 1651 видеокарту

На криптоферме нашли 1651 видеокарту

Всю ферму конфисковали. Теперь аппаратуру изучают следователи. В особенности специалистов интересуют записи видеокамер — по ним они надеются найти преступника.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере». Иначе говоря, кроме крупного штрафа, майнинговому королю из Ингушетии может грозить до 5 лет колонии.

Фото: оперативная съёмка

Фото: оперативная съёмка

СПРАВКА «КП»

По мнению эксперта в области майнинга, создателья крипторадио «Сатоши FM» Антон Меркуров, 1500 видеокарт — это не самая крупная криптоферма, если говорить о майнинге в промышленных масштабах. По-настоящему огромные фермы могут насчитывать по несколько десятков тысяч видеоустройств. Под них выделяются целые ангары.

Однако для Кавказа это действительно достаточно сильная станция, которая может приносить своему создателю приличный доход — по несколько миллионов и даже десятков миллионов рублей в месяц. Всё зависит от конкретной криптовалюты, которую майнил владелец.

КСТАТИ

Самую крупную майнинговую ферму на юге России накрыли в Дагестане

В Дагестане полиция и ФСБ накрыли одну из самых больших майнинговых ферм на Северном Кавказе, специализирующуюся на выработке биткойнов и лайткойнов. За месяц её создатель успел украсть электричества на 4,5 миллиона рублей и попасть под уголовное дело (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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