2019-08-20T17:53:30+03:00
Спорт

Расписание трансляций первого этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Куршевеле 21 - 24 августа 2019

21 - 24 августа 2019 в Куршавеле пройдет первый этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. «КП» публикует расписание трансляций
Иван НЕТРЕБКО
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Камила Валиева - одна из звездочек сборной России по фигурному катанию. Фото: стоп-кадр YoutubeКамила Валиева - одна из звездочек сборной России по фигурному катанию. Фото: стоп-кадр Youtube
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21 августа 2019 года в Куршелеве стартует первый из семи этапов Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. В этот день пройдут официальные тренировки. Непосредственно соревнования начнутся 22 числа. Россию в них представят в женском одиночном катании Камила Валиева и Майя Хромых; в мужском одиночном катании Андрей Кутовой и Егор Рухин; в танцах на льду - Екатерина Каташинская - Александр Васькович и Елизавета Шанаева - Девид Нарижный.

Расписание трансляций первого этапа Гран-при среди юниоров в Куршевеле 21 - 24 августа 2019

Указаны прямые трансляции по московскому времени. Информация по записям выступлений будет обновляться.

22 августа

Девушки. Короткая программа (14:55)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

Юноши. Короткая программа (20:25)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

23 августа

Танцы на льду. Ритм-танец (15:10)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

Девушки. Произвольная программа (18:05)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

24 августа

Юноши. Произвольная программа (12:40)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

Танцы на льду. Произвольный танец (16:25)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

Показательные выступления (21:25)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

ИСТОЧНИК KP.RU

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