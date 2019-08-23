"Чеченский халк" купил суперкар Audi R8 за 11 млн рублей

В Санкт-Петербурге Асхаб Тамаев купил автомобиль мечты. Уже через несколько месяцев с приобретения "Mercedes G-Класса" за 6 млн на свой же день рождения "Чеченский халк" вскользь обронил, что иномарка - "монстр", но не предел мечтаний. Заветную "лошадку" юноша отыскал сейчас в северной столице, куда приехал недавно. Только посмотрите, как сияет лицо Асхаба рядом с его новеньким спорткаром.

Суперкар "Чеченского халка" стоит 11 млн.

- Audi R8 - это моя детская мечта! - подписал Тамаев снимок у себя в Instagram.

Стоит такой красавец не меньше 11 млн рублей. Номера, как видим, "новгородские". А цвет в среде толковых автолюбителей обзывают "Ara Blue Crуstal". Ее характеристики объясняют мальчишескую любовь к подобным тачкам. До 100 км/ч эта купешечка может разогнаться за 4,6 секунды, а максимально прокатит на скорости свыше 300 км/ч. А какой дизайн! Как говорят эксперты, это гражданский спорткар, способный доставить массу удовольствия от вождения.

Фанаты "Халка" от покупки без ума. Завалили поздравлениями, ждут ролики с тест-драйвом, сгорают от нетерпения увидеть этого "зверя" в движении. Но всех при этом мучает вопрос: а куда делся дорогущий "Mercedes" - отцу отдал или продал?

- Мой отец для меня босс. Все мое - это его. Он может этим воспользоваться, - завуалировано ответил Тамаев.

- Лучше бы Гелендваген приобрел, чем эту игрушечную машину, - советуют тем временем.

Еще один волнующий пользователей вопрос: откуда у "вчерашнего" школьника такие деньги?!

- Он сам говорил, что в среднем 2 "ляма" получает, - отвечает некто из числа подписчиков. - У него же столько поклонников в Instagram!

Откуда взялся "Чеченский халк", и кто он такой? 00:00 00:00

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