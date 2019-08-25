Ещё один пожар произошёл рядом со сгоревшим чесальным цехом во Владикавказе. По информации МЧС, загорелся газораспределительный щит, а вслед за ним и сторожевая будка, в которой он был установлен. Дым от пожара виден по всему городу.

Пожар рядом со сгоревшим чесальным цехом во Владикавказе.

Несмотря на пугающее зрелище, оказалось, что пожар не слишком серьёзный. Его площадь составила всего 40 квадратных метров. Ранг — первый.

— На месте происшествия работает 24 человека, шесть спецмашин. Возгорание уже удалось локализовать. Скоро пламя будет потушено. Пострадавших нет, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС Северной Осетии.

Напомним, что 2 августа после взрыва газа в чесальном цехе Владикавказа начался серьёзный пожар. Из-за хлопка пострадали 12 человек, а площадь пожара достигла 700 квадратных метров.

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Количество пострадавших увеличилось до 12 человек. Кроме этого, площадь возгорания выросла в десять раз: огонь охватил уже 700 квадратных метров. Пожар тушит бригада из 20 спасателей (подробности).