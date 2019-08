Самый разыскиваемый мажор Дагестана разогнал BMW до скорости «Boeing 747» в Подмосковье

Известные дагестанские мажоры Джалил Мехтиев и Ислам «Мажорка» промчались по Подмосковью со скоростью самолёта. Скрывать своё преступное достижение парни и не думали — видео страшного заезда они опубликовали в Instagram.

— Герои Need for Speed: Most Wanted существуют в реальности, — похвастались парни, сравнив себя с водителями легендарного гоночного симулятора.

Разогнал BMW до скорости Boeing 747 .

И сравнения эти более, чем обоснованы. Блогер получил бешеную популярность после сюжета на одном из федеральных каналов. Сумасшедшего лихача ищут за сотни различных нарушений в Дагестане, Москве и Московской области. Мажору удалось нарушить почти все существующие правила дорожного движения — он катался по тротуару, разгонялся до безумных скоростей на «встречке», сотни раз пересекал сплошные и игнорировал все сигналы светофоров. Теперь «Госавтоинспекция» мечтает впаять мажору все эти штрафы и, наконец, лишить прав опасного гонщика.

Ислам об этом знает. И страшно гордится своими достижениями. «Самый разыскиваемый» мажор России вчера снова опубликовал очередную свою победу — ему с другом Джалилом Мехтиевым удалось разогнаться до взлётной скорости «Boeing 747» на спортивной BMW M3 E92.

Ребята выехали на трассу в подмосковных Котельниках и дали по газам. Дагестанские мажоры выжали из машины максимум — им удалось разогнаться почти до 300 км/ч, когда легендарный «Boeing» взлетает на 270 км/ч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мажор из Дагестана промчался на Audi со скоростью почти в 400 км/ч

Известный молодой instagram-блогер из Дагестана Ислам, именующий себя "Мажорка", на своем Audi Rs6, сообщил, что проехал по трассе со скоростью самолета. Видео поездки он опубликовал в своем Instagram-аккаунте (подробности).