Автостат: «Дагестанцы ездят на менее «мужских» машинах, чем чеченцы»

Аналитики агентства «Автостат» провели исследование о том, какие автомобили считаются более мужскими, а какие — более женскими. На основе этих данных специалисты пришли к выводу, что брутальные парни чаще всего рассекают на Infiniti, Subaru и УАЗ. Четвертым в списке мужских автомобильных брендов стала Toyota. А Lada в рейтинге не оказалась.

До этого агентство выпустило другое исследование, которое рассказывало, какие машины популярны в тех или иных регионах страны. Эксперты сопоставили данные и заметили, что в основном жители кавказских республиках ездят на «менее мужских» машинах. 56 процентов от общего количества автомобилей в Дагестане составляет отечественные «Лады». В Кабардино-Балкарии 50,9 процентов от всех машин были представлены российскими моделями «АвтоВаза», в Северной Осетии — чуть меньше половины, в Карачаево-Черкесии — 46,7 процентов, в Ингушетии — 45,1.

Жители Чечни любят "Камри"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Единственная республика СКФО — Чечня — не попала по этому показателю в десятку. «Автостат» говорил о том, что жители этого региона больше предпочитают Toyota (36,9 процентов) — четвертую марку в новом исследовании агентства. Информации по тому, на каких иностранных автомобилях ездят в других республиках, нет.

Другими «более мужскими» автомобильными марками стали Skoda, Volkswagen, Mercedes-Benz и Ford. Рейтинг замкнули Mitsubishi и Honda.

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