В Дагестане в рухнувшем с обрыва автомобиле погибла семья

Ближе к вечеру неподалеку от селения Сильди Цумадинского района в Республике Дагестан 23 августа произошла страшная трагедия.

На автомобиль "ВАЗ-2107", которым управлял 37-летний местный житель, обрушился шквал камней. Транспорт рухнул в обрыв, высота которого – больше 500 метров, сообщили в ГУ МВД РФ по Республике Дагестан. В машине находилась семья из Дагестана: 36-летняя женщина, ее супруг-водитель, два их сына десяти и пятнадцати лет.

К сожалению, погибли на месте: глава семьи, его жена и 10-летний мальчик. 15-летний подросток выжил, его с тяжелыми травмами доставили в центральную районную больницу в селении Агвали, пояснили в полиции. Однако его состояние не вызывает оптимизма у медиков: он находится в коме.

Сотрудники правоохранительных органов выражают соболезнования близким погибших.

Напомним, недавно в Дагестане УАЗ упал с обрыва, когда ребенок снял машину с ручника. Отец не смог спасти сына от смерти, хотя перегородил дорогу едущему автомобилю. Он попал в больницу с тяжелыми повреждениями.