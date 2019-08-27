2019-08-27T17:58:55+03:00
Спорт

Расписание трансляций второго этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Лейк-Плэсиде 28 - 31 августа 2019

28 - 31 августа 2019 в Лейк-Плэсиде пройдет второй этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Публикуем расписание трансляций
Иван НЕТРЕБКО
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Медалистки Гран-при в Куршевеле Со Ен И (серебро), Камила Валиева (золото), Майя Хромых (бронза). Фото: instagram.com/kamilavalieva26Медалистки Гран-при в Куршевеле Со Ен И (серебро), Камила Валиева (золото), Майя Хромых (бронза). Фото: instagram.com/kamilavalieva26
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Американский Лейк-Плэсид готов принять второй этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию 2019. 28 августа спортсмены поведут открытые тренировки, а 29 числа начнутся официальные соревнования. Расписание трансляций второго этапа Гран-при среди юниоров в Лейк-Плэсиде 28 - 31 августа 2019 смотрите ниже.

Первый этап получился весьма успешным для сборной России - в каждой из трех представленных дисциплин наши фигуристы получили награды. Все результаты - по ссылке.

Теперь в борьбу за медали от нашей страны вступят: в мужском одиночном катании Глеб Лутфуллин и Матвей Ветлугин; в женском - Ксения Синицына и Анастасия Тараканова; в парном катании - Ксения Ахантьева - Валерий Колесов, Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов, Алина Пепелева - Роман Плешков; в танцах на льду - Екатерина Андреева - Иван Десятов и дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис в дуэте с Глебом Смолкиным.

Расписание трансляций второго этапа Гран-при среди юниоров в Лейк-Плэсиде 28 - 31 августа 2019

Указаны прямые трансляции по московскому времени.

29 августа

Юноши. Короткая программа (21:55)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

30 августа

Пары. Короткая программа (01:15)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

Танцы на льду. Ритм-танец (17:55)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

Девушки. Короткая программа (20:25)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

31 августа

Юноши. Произвольная программа (01:25)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

Танцы на льду. Произвольный танец (16:55)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

Пары. Произвольная программа (19:35)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

Девушки. Произвольная программа (21:55)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

Информация по показательным выступлениям уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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