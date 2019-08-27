Расписание трансляций второго этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Лейк-Плэсиде 28 - 31 августа 2019
Американский Лейк-Плэсид готов принять второй этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию 2019. 28 августа спортсмены поведут открытые тренировки, а 29 числа начнутся официальные соревнования. Расписание трансляций второго этапа Гран-при среди юниоров в Лейк-Плэсиде 28 - 31 августа 2019 смотрите ниже.
Первый этап получился весьма успешным для сборной России - в каждой из трех представленных дисциплин наши фигуристы получили награды. Все результаты - по ссылке.
Теперь в борьбу за медали от нашей страны вступят: в мужском одиночном катании Глеб Лутфуллин и Матвей Ветлугин; в женском - Ксения Синицына и Анастасия Тараканова; в парном катании - Ксения Ахантьева - Валерий Колесов, Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов, Алина Пепелева - Роман Плешков; в танцах на льду - Екатерина Андреева - Иван Десятов и дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис в дуэте с Глебом Смолкиным.
Расписание трансляций второго этапа Гран-при среди юниоров в Лейк-Плэсиде 28 - 31 августа 2019
Указаны прямые трансляции по московскому времени.
29 августа
Юноши. Короткая программа (21:55)
Сайт Первого канала.
Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.
30 августа
Пары. Короткая программа (01:15)
Сайт Первого канала.
Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.
Танцы на льду. Ритм-танец (17:55)
Сайт Первого канала.
Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.
Девушки. Короткая программа (20:25)
Сайт Первого канала.
Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.
31 августа
Юноши. Произвольная программа (01:25)
Сайт Первого канала.
Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.
Танцы на льду. Произвольный танец (16:55)
Сайт Первого канала.
Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.
Пары. Произвольная программа (19:35)
Сайт Первого канала.
Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.
Девушки. Произвольная программа (21:55)
Сайт Первого канала.
Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.
Информация по показательным выступлениям уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU