Самые масштабные поиски пропавшего чеченца прекращены

Пропавшего в середине августа чеченца нашли. Больше 2 недель добровольцы из КЧР и Чечни не жалели сил и наравне со спасателями искали утонувшего Шамиля Молаева в устье реки Кубань.

В непогоду и от зари до зари не прекращалась самая масштабная операция, объединившая народы во спасение "души" Шамиля, которого в традициях мусульман нужно было как можно скорее должным образом похоронить.

Накануне убитый горем отец попросил все прекратить:

- Мы не должны переусердствовать, и я думаю, мы должны приостановить поиски Шамиля. Если Аллах пожелает нам его вернуть, то Аллах это решит.

Самые масштабные поиски чеченца в КЧР прекращены. Отец попросил Аллаха помочь, и сын сразу нашелся.

Невероятно, но уже через несколько часов после обращения тело юноши нашли.

- Тело было найдено около получаса назад у старого моста между Кубиной и Усть-Джегутой, - сказали добровольцы. - Родственники опознали, но еще должна состояться экспертиза.

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